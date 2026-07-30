Si ya viste “Demon Slayer: Infinity Castle” y te quedaste pensando en ese cazador de demonios convertido en villano que se enfrenta a Zenitsu, no estás solo. Y es que Kaigaku es uno de los antagonistas de la película de Crunchyroll que más preguntas ha generado entre quienes siguen la franquicia “Kimetsu no Yaiba”, sobre todo porque su historia estuvo escondida en flashbacks durante buena parte del anime. Así, ¿te gustaría saber exactamente por qué se convirtió en demonio? Pues, aquí te lo cuento.

Vale precisar el vínculo entre Kaigaku y Zenitsu se remonta a los tiempos en los que ambos entrenaban bajo el mismo maestro para convertirse en el próximo Hashira del Trueno.

Sin embargo, la traición del primero terminó marcando el destino de toda esa línea de sucesión dentro del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

¿POR QUÉ KAIGAKU SE CONVIRTIÓ EN DEMONIO?

Tal como muestra la película “Demon Slayer: Infinity Castle”, Kaigaku fue, alguna vez, un cazador de demonios más, discípulo de Jigoro Kuwajima.

Sin embargo, en algún momento de una misión se cruzó con Kokushibo, la Luna Superior Uno de los Doce Kizuki, y al comprobar que iba a perder ese combate, decidió rendirse y suplicar convertirse en demonio para salvar su vida.

Este sacrificio de su humanidad le dio un ascenso rápido dentro de las filas demoníacas: terminó ocupando el puesto de Luna Superior Seis.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE KAIGAKU CON GYOMEI HIMEJIMA?

Por otro lado, la cinta también revela que Kaigaku fue uno de los huérfanos que crecieron bajo el cuidado de Gyomei Himejima antes de que este se convirtiera en el Hashira de Piedra.

No obstante, de niño, fue descubierto robando dinero del templo por los demás pequeños y terminó expulsado.

Entonces, esa misma noche se topó con un demonio y, para salvar su propia vida, le entregó la ubicación del lugar a cambio de la de los demás huérfanos.

El resultado fue la muerte de casi todos los niños que vivían ahí, salvo Sayo, y una tragedia que llevó a que se acusara injustamente a Gyomei del crimen.

¿POR QUÉ KAIGAKU SE ENFRENTA A ZENITSU EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tras huir del templo, Kaigaku terminó bajo la tutela de Jigoro Kuwajima, con quien entrenó la Respiración del Trueno junto a Zenitsu Agatsuma.

El problema fue que Jigoro decidió nombrar a ambos como sus sucesores, algo que Kaigaku nunca aceptó, pues consideraba a Zenitsu un compañero débil e indigno de esa herencia.

Eventualmente, cuando Kaigaku se convirtió en demonio, Jigoro no soportó la noticia y cometió seppuku (un ritual de suicidio japonés), episodio que Zenitsu terminó atribuyéndole de manera directa a la traición de su antiguo compañero.

Esa carga emocional es la que explica por qué el reencuentro entre ambos se siente como algo mucho más personal que una simple pelea entre el bando de humanos y el de demonios.

La feroz batalla entre Zenitsu Agatsuma y Kaigaku ocurre en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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