La mayoría de los fanáticos seguro esperaba que “Demon Slayer: Infinity Castle” aterrizara pronto en al streaming. Después del éxito brutal que tuvo en cines, muchos pensábamos que el salto a las plataformas digitales iba a ser cuestión de semanas, o como mucho, unos meses, pero no. Crunchyroll acaba de confirmar oficialmente que la película no estará disponible en su plataforma hasta 2026.

Estamos hablando de una de las películas más esperadas del año, parte de una franquicia que ha marcado un antes y un después en la animación japonesa. WKimetsu no YaibaW no solo sigue rompiendo récords, también ha logrado convertirse en un fenómeno cultural a nivel mundial. Por eso, lo que está haciendo Crunchyroll tiene sentido, aunque siga siendo doloroso para muchos.

"Demon Slayer" muestra el origen de uno de sus mayores villanos, Akaza (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ NO SE ESTRENARÁ ESTE AÑO EN STREAMING?

Crunchyroll ha sido muy claro al respecto. En palabras de Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de la plataforma, la idea es que los fans vean “Infinity Castle” en el cine, y ese será el único lugar donde estará disponible durante todo el 2025. Así lo dijo, sin rodeos: “Si quieres verla, ve al cine, porque es el único lugar donde estará disponible”.

La lógica detrás de esta decisión es simple: el estreno cinematográfico ha sido un éxito rotundo. De hecho, “Infinity Castle” ha superado todas las expectativas de taquilla y se está posicionando como uno de los mayores eventos del anime en la última década. En otras palabras, Crunchyroll no tiene ninguna prisa por llevarlo al streaming si todavía puede llenar salas de cine.

Esta estrategia puede parecer extraña en un momento en el que la mayoría de las grandes producciones —incluso en Hollywood— llegan a plataformas digitales pocas semanas después de su estreno. Pero en este caso, el plan de Crunchyroll es diferente: están apostando por mantener vivo el “fenómeno colectivo” que solo se genera en una sala de cine.

La experiencia de ver “Demon Slayer” en pantalla grande, con el nivel de animación de Ufotable y un diseño de sonido envolvente, no se compara con verla en casa. Y Crunchyroll lo sabe. Quieren que los fans sigan viviendo ese impacto emocional en grupo, y no desde la comodidad del sofá, al menos no todavía.

"Demon Slayer: Infinity Castle" está rompiendo récords en todos los países donde ya se estrenó (Foto: Ufotable)

¿Y SI ME LA PIERDO EN EL CINE?

Esa es la gran preocupación. Si no alcanzas a ver “Infinity Castle” en salas, vas a tener que esperar bastante para poder verla en casa. Crunchyroll ya lo confirmó: no habrá versión digital, ni alquiler, ni descarga legal hasta al menos algún punto del 2026. Es una estrategia arriesgada, pero calculada.

Esto convierte a “Demon Slayer: Infinity Castle” en una especie de experiencia “de una sola vez”. O la ves ahora, o te enfrentas a una larga espera. Y eso puede ser frustrante, pero también es parte de lo que la hace tan especial.

Si esta nota fue de tu agrado, te recomiendo continuar leyendo estos artículos sobre “Demon Slayer” que también se han escrito en MAG:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.