En los últimos meses, “Demon Slayer: Infinity Castle” dejó de ser solo una película más del anime “Kimetsu no Yaiba” para convertirse en un caso de estudio dentro de Sony. Y es que la compañía ha identificado al filme como una de las piezas clave que están llevando a su división de música a niveles de ganancias nunca antes vistos. Es decir, ya no hablamos solo del éxito de la cinta en taquilla, sino de la popularidad de las canciones, los discos y los productos asociados a la franquicia creada por Koyoharu Gotōge.

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Vale precisar que, si quieres entender por qué este largometraje pesa tanto en la maquinaria de Sony, conviene tener clara la ruta de visionado de “Demon Slayer”.

En ese sentido, el orden recomendado sigue esta secuencia: primero el anime, luego la película “Mugen Train”, después las siguientes temporadas de la serie que cubren los arcos posteriores y recién ahí la trilogía cinematográfica de “Infinity Castle”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Castillo infinito”:

¿POR QUÉ SONY HA ALABADO A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con Oricon, Sony subrayó que, en el año fiscal 2025, su área musical alcanzó una rentabilidad récord gracias a un aumento del 15% en ventas y un 25% en beneficio operativo.

En ese contexto, la empresa colocó a “Demon Slayer: Infinity Castle” como uno de los grandes motores de ese resultado.

Y es que la compañía atribuye este impulso a un combo de ingresos: crecimiento del streaming musical, más conciertos, mayores ventas de productos y una fuerte contribución de películas específicas (entre ellas, esta cinta de “Kimetsu no Yaiba”).

¿DE QUÉ MANERA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” IMPULSÓ LOS INGRESOS MUSICALES DE SONY?

El efecto de “Demon Slayer: Infinity Castle” se nota, sobre todo, en cómo empuja el consumo del catálogo de Sony: suben las reproducciones de las canciones de la franquicia en plataformas de suscripción, se refuerzan los ingresos de ‘publishing’ y se reactivan las ventas físicas ligadas al universo del anime.

Además, el ruido alrededor del estreno alimentó la visibilidad de otros títulos del sello y de los artistas involucrados, lo que sostiene esa mejora de márgenes que la compañía destaca en su división musical.

¿QUÉ ESPERA SONY DE SUS INGRESOS EN EL 2026?

De cara al futuro, Sony proyecta beneficios más bajos para el año fiscal 2026, en parte porque el impacto de “Demon Slayer: Infinity Castle” se considera un hito excepcional.

Sin embargo, la empresa indica que el crecimiento del streaming debería mantener sus ganancias—sin contar factores temporales—en niveles similares a los del periodo previo.

Y a ti, ¿te sorprenden los números que sigue consiguiendo la película?

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" ofrece una experiencia inmersiva de gran escala a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Ufotable / TOHO)

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