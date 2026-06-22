Si llevas meses buscando “Demon Slayer: Infinity Castle” en tu plataforma de anime de confianza y la película sigue sin aparecer por ningún lado, debes saber que no estás solo. Y es que esta situación es completamente real, ya que son millones los fans de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” que comparten esa misma búsqueda. Pero, ¿por qué uno de los títulos cinematográficos más exitosos de los últimos años lleva tanto tiempo fuera del streaming? Pues, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta es la primera entrega de la trilogía final que cierra de manera definitiva la historia de Tanjiro Kamado y del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

En esta ocasión, nuestros protagonistas ingresan al Castillo Infinito, el dominio de Muzan Kibutsuji, donde se juegan su última oportunidad en una batalla que definirá el destino del mundo humano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” TARDA TANTO EN LLEGAR AL STREAMING?

La película fue estrenada en Japón el pasado 18 de julio del 2025 y, al cierre de esta nota, todavía no tiene una fecha oficial de llegada a la plataforma de streaming Crunchyroll.

Según Screen Rant, la razón principal detrás de esta estrategia es maximizar el rendimiento de la cinta en su recorrido por la pantalla grande.

Resulta que, con más de 793 millones de dólares recaudados a nivel global, “Demon Slayer: Infinity Castle" se convirtió en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos.

Así, su exclusividad en cines, que incluyó diversos reestrenos, ha permitido que el comité de producción y sus socios de distribución sigan capitalizando ese éxito.

Importante: la demora podría estar marcando un nuevo estándar en la industria, ya que si el modelo del filme resulta rentable, otros estudios podrían replicarlo con sus grandes lanzamientos de anime en el futuro.

EL CASO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS PELÍCULAS

La comparación con otros títulos hace la espera por el lanzamiento de “Demon Slayer: Infinity Castle” en Crunchyroll aún más llamativa.

Por ejemplo, “Demon Slayer: Mugen Train” llegó al streaming alrededor de dos meses después de su debut en Norteamérica.

“Jujutsu Kaisen 0”, por su parte, tardó aproximadamente seis meses en llegar a plataformas.

Finalmente, “Chainsaw Man: Reze Arc”, estrenada en octubre del 2025, ya está disponible en Crunchyroll.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La película “Demon Slayer: Infinity Castle” fue producida por Ufotable y dirigida por Haruo Sotozaki, quien también estuvo al frente de “Mugen Train” y de las temporadas anteriores de la serie.

La música corrió a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina, y en el elenco de voces en japonés, destacan: Natsuki Hanae como Tanjiro, Akari Kitō como Nezuko, Yoshitsugu Matsuoka como Inosuke y Hiro Shimono como Zenitsu.

En la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Zenitsu lucha con los ojos abiertos, consciente y con una madurez total impulsada por el dolor (Foto: Ufotable)

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