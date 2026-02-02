Si bien miles de fans del anime esperan poder disfrutar pronto de la aclamada película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” desde la comodidad de su casa, han surgido algunas noticias desalentadoras para ellos. Resulta que el éxito de taquilla que la cinta ha logrado en mercados internacionales—especialmente en China—estaría provocando que Crunchyroll y Sony Pictures extiendan su exclusividad en salas de cine. Y, tal como te puedes imaginar, esto implica que su arribo al streaming se habría retrasado.

Vale precisar que la producción adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge y, por lo tanto, continúa la historia de Tanjiro Kamado, el joven cazador de demonios que viaja con sus compañeros para enfrentarse a los enemigos más poderosos de la franquicia.

Así, el largometraje adapta los capítulos 140 al 157 del material original, que corresponden al enfrentamiento final contra:

Muzan Kibutsuji: el demonio primordial y antagonista principal de toda la serie.

el demonio primordial y antagonista principal de toda la serie. Los Doce Kizuki (Doce Lunas Demoníacas): los demonios más fuertes bajo el mando de Muzan.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

EL ÉXITO DE TAQUILLA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Tal como confirmó la distribuidora Aniplex en noviembre del 2025, y según datos recogidos de The Hollywood Reporter, la película del anime “Kimetsu no Yaiba” superó los 730 millones de dólares en taquilla global.

Así, se convirtió en la primera cinta japonesa de la historia en alcanzar la marca de los 100,000 millones de yenes.

Este récord no solo la corona como la producción del país asiático más taquillera de todos los tiempos, sino que—además—la hizo superar a su predecesora “Mugen Train”, que hasta ese momento era el título de anime más exitoso en la historia del cine.

Además, el debut de “Demon Slayer: Infinity Castle” en China hizo que recaudara 52.4 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Esta cifra representa el mejor fin de semana de apertura para una película importada en China durante todo el 2025, superando a todas las producciones de Hollywood que se estrenaron ese año en el gigante asiático.

De esta manera, la estrategia de distribución parece clara: mientras más tiempo permanezca el largometraje en cines, mayor será la recaudación por boleto vendido.

LA ESTRATEGIA DE CRUNCHYROLL PARA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Aunque otras superproducciones de Hollywood llegan a las plataformas digitales en cuestión de semanas, Crunchyroll ha decidido proteger la ventana de exclusividad cinematográfica para maximizar ingresos.

Esto garantiza la experiencia del espectador en las salas de cine... a la par que se incrementa la recaudación, lo que le permite al estudio Ufotable contar con el presupuesto suficiente para las dos entregas restantes de la trilogía.

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A CRUNCHYROLL?

Si bien Crunchyroll no ha confirmado una fecha exacta para el estreno digital de “Demon Slayer: Infinity Castle”, es posible establecer un periodo aproximado para que se lleve a cabo.

Así, si somos optimistas, es probable que la ficción llegue a la popular plataforma de streaming entre el primer o segundo trimestre del 2026, coincidiendo con el final de sus proyecciones especiales en cines japoneses seleccionados.

Y a ti, ¿te emociona la idea de disfrutarla en la comodidad de tu hogar?

Giyu Tomioka es el Pilar del Agua (Hashira del Agua) del Cuerpo de Cazadores de Demonios en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí