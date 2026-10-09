Si llegaste hasta el intenso enfrentamiento entre Tanjiro Kamado y Akaza en “Demon Slayer: Infinity Castle”, es probable que una escena haya llamado especialmente tu atención: aquella en la que el joven cazador parece borrarse por completo frente a su adversario. Así, ese momento de la película de la franquicia anime “Kimetsu no Yaiba” reavivó el debate sobre una habilidad llamada estado desinteresado. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te explico qué es y quiénes la han usado.

¿QUÉ ES EL ESTADO DESINTERESADO EN “DEMON SLAYER”?

El estado desinteresado en “Demon Slayer” consiste en borrar por completo el espíritu de lucha: la voluntad de pelear, la sed de sangre, la ira, el odio y la animosidad.

En ese sentido, quien lo logra se vuelve tranquilo y concentrado, y suele compararse con una planta.

¿POR QUÉ EL ESTADO DESINTERESADO DE TANJIRO FUNCIONÓ CONTRA AKAZA?

¡Cuidado con los SPOILERS ! En la franquicia “Kimetsu no Yaiba”, Akaza usa la Compass Needle (en español: “Aguja de Brújula”), una técnica del Arte de Sangre Demoníaca que le permite leer el espíritu de lucha del rival.

Todo esto incluso en ataques por la espalda, lo que le daba una defensa casi impenetrable.

Entonces, al entrar en esa condición en “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro dejó de emitir esa señal y Akaza sintió que peleaba contra una planta fuera de lugar.

Cabe resaltar que este estado mantiene intacta la fuerza y la velocidad del usuario, por lo que su ventaja está en volverse invisible para quien detecta emociones.

Finalmente, combinado con el Mundo Transparente, que permite anticipar puntos vitales y movimientos, Tanjiro logró decapitar a Akaza.

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS CONOCIDOS DEL ESTADO DESINTERESADO EN “DEMON SLAYER”?

En el universo creado por Koyoharu Gotōge, hay tres usuarios confirmados del estado desinteresado:

Yoriichi Tsugikuni: Muzan no detectó ambición ni intención asesina en él y lo subestimó. Por lo tanto, Yoriichi lo decapitó con facilidad.

Muzan no detectó ambición ni intención asesina en él y lo subestimó. Por lo tanto, Yoriichi lo decapitó con facilidad. Tanjuro Kamado : lo mantuvo durante toda su vida y mató a un oso sin rastro de emoción.

lo mantuvo durante toda su vida y mató a un oso sin rastro de emoción. Tanjiro Kamado: lo activó por primera vez frente a Akaza.

¿CÓMO SE LOGRA EL ESTADO DESINTERESADO EN “DEMON SLAYER” Y QUÉ COSTO TIENE?

Para lograr el estado desinteresado en “Demon Slayer”, Tanjuro le explicó a su hijo que hay que activar los cinco sentidos, tomar conciencia de todo el cuerpo hasta el vaso sanguíneo más pequeño y controlar la respiración.

Más tarde, la mente cierra los sentidos y se desprende de uno mismo.

Respecto a sus consecuencias, tras decapitar a Akaza, Tanjiro sintió dolor intenso y fatiga, perdió el estado y quedó inconsciente por una patada.

Y a ti, ¿también te parece un elemento interesante de la franquicia?

Al no sentir ningún espíritu de combate proveniente de Tanjiro, el radar de Akaza se vuelve completamente inútil en la película anime "Demon Slayer: Infnity Castle" (Foto: Ufotable)

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