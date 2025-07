Los fanáticos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” que están en Japón ya pueden disfrutar de la primera película de la trilogía que cerrará la historia de Tanhiro Kamado y sus amigos del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge del resto del mundo aún deben esperar unos meses para ver la cinta en pantalla grande. Por lo pronto, pueden revisar lo que ha dicho la crítica sobre esta película.

“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) tiene una duración de 155 minutos, es decir, 2 horas y 35 minutos. Lo que sin duda es una excelente noticia para los fans que temían que la nueva cinta podría tener un ritmo demasiado rápido o no cubra aspectos clave del arco de Infinity Castle.

Haruo Sotozaki se encarga de la dirección de la cinta, que cuenta con una clasificación PG12, en el estudio de anime Ufotable, mientras que Akira Matsushima se desempeña como director de animación en jefe y diseñador de personajes y Yuki Kajiura es responsable de la música junto con Go Shiina.

Muzan Kibutsuji es el principal demonio de la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" que marca el final del anime (Foto: Ufotable)

ESTAS SON LAS PRIMERAS RESEÑAS DE LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Tras el estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle” en Japón, las primeras impresiones y reseñas ya están circulando en redes sociales. Y todo parece indicar que la película está recibiendo una buena acogida y se convertirá en un éxito a nivel mundial.

Los fanáticos que ya acudieron al cine y disfrutaron de la película la describieron como “montaña rusa de emociones”, “la mejor producción de Ufotable hasta la fecha” y “la película de anime más hermosa”.

Otras personas incluso admitieron que lloraron con algunas escenas que involucran a los personajes principales de la popular historia que empezó en 2019. Del mismo modo, elogiaron la banda sonora de la película, calificándola de “impresionante”.

Por si no lo sabías, los temas “A World Where the Sun Never Rises” de Aimer y “Shine in the Cruel Night” de LiSA forman parte de la película “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita”.

Estas son algunas de las reseñas de los fanáticos:

“La primera película del arco de Infinity Castle, ¡y Dios mío! Combates de Akaza nunca antes vistos. Las batallas son TAN INTENSAS que ni siquiera podías parpadear! ¡Pura adrenalina! La animación de Ufotable es una obra maestra, superando todos sus trabajos anteriores.”

“¡Dios mío! Demon Slayer: Infinity Castle es la mejor producción de Ufotable de la historia. Los gráficos fueron absolutamente impresionantes, y las peleas con Zenitsu y Akaza son las mejores de la serie hasta la fecha. También lloré. Lisa y Aimer también subieron el volumen.”

“Volveré a ver Demon Slayer - Infinity Castle varias veces para comprender por completo la increíble locura, ya que el tiempo pasó volando y alguien lloró durante casi la mitad de la película. Podré dar reseñas más detalladas sobre el tiempo dedicado a las peleas y demás.”

“La primera película del arco argumental de Infinity Castle fue un 10/10. ¡¡¡Animación de primera!!! Demon Slayer no se anduvo con rodeos. Además, Zenitsu me da escalofríos.”

El enfrentamiento entre Tanjiro y Akaza marca el destino del mundo demoníaco en la película “Demon Slayer: Infinity Castle” (Foto: Ufotable)

