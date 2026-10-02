“Demon Slayer: Infinity Castle” sigue ocupando un lugar importante en la conversación de los fans del anime. Y es que, tras su llegada a varias plataformas de streaming (más allá de Crunchyroll), la película de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” ha vuelto a demostrar que es un indiscutible fenómeno mundial y que su éxito no se limita a las salas de cine. Lo cierto es que la producción ya aparece en el ranking global de Netflix y, en esta nota, te cuento cuál es su lugar exacto dentro del Top 10.

Vale precisar que “Castillo infinito” abre la trilogía con la que la adaptación del manga de Koyoharu Gotouge se despide oficialmente de las pantallas.

En ese sentido, su disponibilidad en múltiples alternativas en el streaming le ha permitido a los seguidores del anime ver, en la comodidad de casa, el inicio de la batalla final contra Muzan Kibutsuji.

De esta manera, con una mezcla de fantasía oscura, acción y el sello de Ufotable, la cinta ha conquistado tanto a los fans de siempre como a aquellos que se acercan por primera vez a su historia.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “DEMON SLAYER: INFINITY” EN EL RANKING GLOBAL DE NETFLIX?

De acuerdo con FlixPatrol, al viernes 2 de octubre del 2026, “Demon Slayer: Infinity Castle” figura tercera en el top mundial de películas de Netflix.

Puesto Título #1 “UNABOMBER” #2 “The Widower: ‘Til Death Do Us Part” #3 “Demon Slayer: Infinity Castle”

Cabe resaltar que, según el registro del portal, el mejor desempeño de la producción en la plataforma se registró el pasado martes 29 de septiembre, un día después de su estreno en Netflix.

En esa fecha, lideró el ranking de largometrajes en diez países, entre ellos Perú, México y Ecuador.

Ahora, su presencia en el Top 3 mundial confirma el indiscutible interés que mantiene la franquicia anime fuera de las salas de cine.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY” EN NETFLIX?

Tal como te puedes imaginar, para disfrutar de “Demon Slayer: Infinity Castle” en Netflix, debes contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda: el filme está disponible en el catálogo del servicio de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos, España y otros territorios seleccionados.

¿QUÉ OTRAS PLATAFORMAS TIENEN “DEMON SLAYER: INFINITY” EN SU CATÁLOGO?

Además de Netflix y Crunchyroll, “Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible en HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Hulu.

Por supuesto, la disponibilidad puede variar según el país en el que te encuentras, por lo que conviene revisar tu catálogo local antes de sentarte a verla.

Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka son personajes clave a lo largo de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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