CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) no cuenta con escenas post-créditos, sí tiene escenas que aparecen en medio de los créditos finales y que incluyen algunas pistas sobre lo que podría pasar en la segunda película de la trilogía que marca que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. ¿Qué sucede en dichas secuencias y qué significan?

Luego de que Muzan Kibutsuji se retira a su fortaleza dimensional, el Castillo Infinito, y arrastra a Tanjiro Kamado y a los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios, estos últimos se separan para encontrar al demonio que está incapacitado por la medicina de Tamayo. En el proceso, deben luchar con varios demonios.

Aunque los protagonistas de “Demon Slayer: Infinity Castle” consiguieron algunas victorias importantes: Zenitsu derrotó a Kaigaku, Tanjiro y Giyu derrotaron a Akaza, también sufrieron dolorosas pérdidas: Shinobu murió en su pelea contra Doma, dejando a Kanao como la encargada de derrotar al demonio.

La pelea más importante de Muichiro Tokito podría tener lugar en la secuela de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESCENAS QUE APARECEN EN MEDIO DE LOS CRÉDITOS FINALES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Los créditos de “Demon Slayer: Castillo Infinito” están acompañados de escenas que muestran dónde están los personajes principales antes de inicio de la secuela. Mientras los Hashiras buscan a Muzan, Inosuke exige luchar contra el demonio más fuerte que queda y Kanao se prepara para vengar la muerte de Shinobu.

Todo esto representa las bases para la segunda película, al igual que ver Kokushibo y Doma presintiendo la muerte de Akaza, Nakime manipulando la disposición del Castillo Infinito y Muzan atrapando a Tamayo en un capullo de su carne.

Aún no se conocen los detalles de la segunda película de la trilogía que marca el final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, pero sin duda, incluirá la batalla entre Kanao y Doma. Además, del siguiente paso de Muzan, quien parece estar en hibernación para adquirir una forma más poderosa.

¿Qué pasará en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”?

Entonces, ¿qué sucederá con Tanjiro, Giyu y Zenitsu tras quedar fuera de combate? ¿Qué efecto tendrá en Nezuko la droga producida por Shinobu y Tamayo? ¿Cuántos capítulos adaptará la siguiente película?

“Demon Slayer: Castillo Infinito” terminó con los eventos del capítulo 157, por lo tanto, las siguientes películas deberían tener una duración mayor a la primera para adaptar los capítulos restantes. Si la nueva cinta, se centra en la pelea de Kukushibo, tal como se especula, debería adaptar hasta el capítulo 179 del manga.

Muzan Kibutsuji parece estar hubernación apara adoptar una forma más pdoerosa al final de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

