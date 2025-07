CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita” en España), la primera película de la trilogía que marcará el final del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, ya está disponible en los cines de Japón. Pero el resto del mundo tendrá que esperar uno o dos meses para ver más de la historia de Tanhiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios.

La trilogía del Castillo del Infinito adapta el arco final de la historia, en la que Tanjiro y sus compañeros, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, deben enfrentar a Muzan Kibutsuji luego de los eventos del “Mugen Train”, el “Distrito del Entretenimiento” y la “Aldea del Herrero”. Por lo visto en los avances, la primera película podría centrarse en la lucha contra Akaza para vengar la muerte de Kyojuro Rengoku.

Aunque esto último aún no está confirmado, existen otros indicios además de los videos promocionales. Entre ellos, que “Mugen Train” se volvió a proyectar en varios países. Si bien puede tratarse de una forma de preparar a los fans para el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, también podría ser una pista de lo que está por venir.

Los fanáticos también pueden esperar intensas batallas, lo que inevitablemente llevará a algunas muertes importantes. ¿Qué revela el manga?

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" podría abarcar del capítulo 140 al 163 del anime (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES MORIRÁN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” SEGÚN EL MANGA?

En el manga de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, el enfrentamiento de Tanjiro contra Akaza tiene lugar del capítulo 150 al 156. En los mismos números, Zenitsu Agatsuma lucha contra Kaigaku, y otros personajes como Shinobu Kocho se enfrentan a Doma. Por lo tanto, la película podría abarcar del capítulo 140 al 163.

Si no has leído el material original y quieres disfrutar de la nueva película sin spoilers, lo mejor es no continúes con esta lectura. Pero si quieres saber los personajes que podrían morir en la primera cinta, según el manga, a continuación, te comparto una lista.

La muerte más importante es la de Shinobu Kocho, quien fallece durante su batalla contra Doma. No obstante, logra envenenarlo, lo que permite que Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira lo asesinen.

Shinobu será la única víctima del Cuerpo de Cazadores de Demonios, al menos hasta ese punto de la historia. Las siguientes muertes corresponden a los demonios que enfrentan a los protagonistas.

Shinobu Kocho

Doma

Kaigaku

Azalea

La muerte más importante de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es la de Shinobu Kocho, quien fallece durante su batalla contra Doma (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrena en los cines de Japón el 18 de julio de 2025, el 11 de septiembre en Latinoamérica y el 12 de septiembre en Estados Unidos y España.

