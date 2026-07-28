Frente al lanzamiento de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” en la plataforma de streaming Crunchyroll, muchos espectadores tienen una pregunta rondando en sus cabezas: ¿quién no logró sobrevivir a esta primera parte de la batalla final del Cuerpo de Cazadores de Demonios contra Muzan Kibutsuji? Por eso, con el fin de estar al día con la lista de bajas, aquí te hago el repaso de cada uno de los personajes que mueren en la exitosa cinta del anime “Kimetsu no Yaiba”.

Vale precisar que este es el primer filme de los tres largometrajes con los que concluye la historia de Tanjiro Kamado y compañía.

Así, la producción reúne tres enfrentamientos centrales entre la Corporación Cazademonios y las Lunas Superiores de Muzan, el villano que ha marcado a nuestro protagonista desde el inicio de la serie.

En este contexto, el tono de la película es muy oscuro, pensado para un público que ya conoce a fondo a los Hashira y su entorno.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUIÉNES MUEREN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

¡Atención, SPOILERS! Tal como mencioné previamente, la cinta se estructura en tres grandes batallas y de ellas surgen las muertes confirmadas de este primer filme.

1. Shinobu Kocho

Empiezo la lista con Shinobu Kocho, la querida Hashira Insecto, quien se enfrenta a Doma, la Luna Superior Dos, y termina permitiendo que la absorba como último recurso para envenenarlo desde adentro.

Esa decisión marca su deceso en esta entrega, aunque deja el terreno preparado para que Kanao se enfrente al poderoso demonio en la siguiente película de la trilogía.

En la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma abraza a Shinobu con una sonrisa antes de absorber por completo su cuerpo (Foto: Ufotable)

2. Kaigaku

Por otro lado, Zenitsu se mide con Kaigaku, su antiguo compañero de entrenamiento convertido ahora en la nueva Luna Superior Seis.

Resulta que el amigo de Tanjiro logra decapitarlo tras desarrollar una nueva técnica, la Séptima Forma del Trueno, cerrando así una de las confrontaciones más personales de la cinta.

La decapitación de Kaigaku ocurre durante la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

3. Akaza

Finalmente, la tercera baja corresponde a Akaza, la Luna Superior Tres, quien lucha contra Tanjiro y Giyu.

Cabe resaltar que el demonio le resiste a la muerte incluso después de ser decapitado, hasta que los recuerdos de su vida como humano lo llevan a autodestruirse con su propia técnica de regeneración.

Así fue el trágico momento de autodestrucción y desintegración de Akaza, la Luna Superior Tres, en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUÉ PERSONAJES PRINCIPALES SOBREVIVEN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Personajes como Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y Giyu llegan con vida al cierre de este primer filme.

De esta manera, queda abierta la puerta para que continúen sus historias en las próximas dos entregas de la trilogía.

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