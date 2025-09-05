Si eres de los fans que no pueden esperar para disfrutar de “Demon Slayer: Infinity Castle” (también conocida en español como "Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito" o “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”), seguro querrás lucirte con el mejor cosplay de tu personaje favorito. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre las restricciones de vestuario en un cine famoso en México.

Vale precisar que la cinta del anime de Crunchyroll se centra en Tanjiro y sus compañeros cazadores mientras enfrentan a las poderosas Lunas Superiores en el imponente Castillo Infinito.

Así, mientras luchan por derrotar a Muzan, cada batalla revela secretos ocultos y pone a prueba su determinación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

LAS REGLAS DEL COSPLAY PARA VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN MÉXICO

A través de sus redes sociales, Cinemex confirmó que los espectadores pueden lucir sus trajes relacionados con la franquicia sin problemas.

Y es que, ante la pregunta: “Tío Cinemex en la premier del Castillo Infinito hay problema si voy con cosplay (incluye espada pero de madera)” de un usuario de X, la cadena respondió: "¡Holaaa! Autorizo que vayas a disfrutar de Demon Slayer con tu cosplay completo, pero me tienes que presumir como queda el día que vayas".

De esta manera, la autorización te da la libertad suficiente para que puedas vestir como alguno de los personajes de la historia, tales como: Tanjiro, Shinobu, Zenitsu y Mitsuri, por solo mencionar algunos nombres.

LO QUE NO DEBES LLEVAR A LAS FUNCIONES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Si bien el cosplay está permitido en los cines, es importante que los trajes que utilizan los fans no representen un riesgo para otros espectadores. Por lo tanto, no debes llevar:

Objetos metálicos o con filo real.

Réplicas demasiado pesadas o de gran tamaño que obstaculicen pasillos.

Trajes que incluyan pirotecnia o elementos inflamables.

Entonces, si cuidas tu seguridad y la del resto, no habrá inconveniente para que formes parte de la experiencia inmersiva.

Otras recomendaciones importantes:

Prueba tu atuendo antes del día del estreno.

Respeta tu entorno.

Sigue las indicaciones del personal del cine.

Uno de los posters de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito", película dirigida por Haruo Sotozaki (Foto: Ufotable)

