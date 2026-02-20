¡Buenas noticias para los fans del anime “Kimetsu no Yaiba”! Resulta que la exitosa película “Demon Slayer: Infinity Castle” regresa a los cines de Estados Unidos y otros países en marzo del 2026. Y es que, tras haber roto récords de taquilla durante su primer paso por las salas norteamericanas en septiembre del 2025, la cinta tendrá una “segunda vuelta” que incluirá, por primera vez en la región, funciones en el formato inmersivo ScreenX. Y, por si fuera poco, se ha revelado que la preventa de entradas ya está disponible desde el viernes 20 de febrero.

Vale precisar que la cinta es la primera entrega de una trilogía que adapta el arco final del manga original de Koyoharu Gotouge y, por lo tanto, marca el inicio del enfrentamiento definitivo entre los Cazadores de Demonios y Muzan Kibutsuji, el Demonio Progenitor y antagonista principal de toda la franquicia.

De esta manera, el largometraje sigue a Tanjiro Kamado y sus compañeros—entre ellos, Zenitsu e Inosuke—tras completar el duro programa de Entrenamiento Hashira, cuando Muzan aparece en la Mansión Ubuyashiki y desencadena una crisis que arrastra a todos los cazadores al misterioso Castillo Infinito, una fortaleza demoníaca que cambia constantemente de forma y arquitectura.

Este escenario laberíntico se convierte, entonces, en el campo de batalla para la guerra final entre humanos y demonios.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO SE REESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN ESTADOS UNIDOS?

Tal como se filtró hace unos días, la cuenta oficial de X de la película confirmó que regresará a los cines de Estados Unidos el viernes 6 de marzo del 2026, en un evento limitado que funciona como una nueva oportunidad para que el público del país norteamericano la disfrute.

Crunchyroll detalló que el relanzamiento está organizado junto a Sony Pictures Entertainment, los mismos socios de su estreno original internacional.

¿EN QUÉ OTROS PAÍSES ESTARÁ DISPONIBLE EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Además de EE.UU., “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” volverá a proyectarse en cines de Canadá a partir del 6 de marzo.

En el Reino Unido, en cambio, el filme regresará a la pantalla grande un día después: exactamente, el sábado 7 de marzo del 2026.

Cabe resaltar que este es un evento limitado, lo que significa que las funciones no permanecerán en cartelera de forma indefinida.

Es decir, la estrategia apunta a una ventana corta de exhibición, similar a la que ya se ha aplicado con otros reestrenos de la producción.

¿QUÉ ES EL FORMATO SCREENX Y POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Una de las grandes novedades de este relanzamiento es que, por primera vez en Norteamérica, la película se exhibirá en ScreenX, un formato inmersivo que proyecta la imagen en tres pantallas (frontal y laterales), generando un campo de visión de 270 grados que envuelve al espectador.

Y, por supuesto, esta experiencia busca potenciar las secuencias de acción dentro del Castillo Infinito, cuyo diseño laberíntico y cambiante se presta especialmente bien para este tipo de proyección envolvente.

¿EN QUÉ IDIOMAS ESTARÁ DISPONIBLE Y CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La película se exhibirá tanto en japonés con subtítulos en inglés como en su doblaje al inglés, replicando la estrategia de su primera salida comercial en Estados Unidos.

Asimismo, la preventa de entradas arrancó el 20 de febrero del 2026, por lo que los fans ya pueden asegurar su butaca a través de la web oficial del filme y las plataformas de las cadenas de cine participantes.

Y tú, ¿esperas que este reestreno se expanda a más territorios?

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" explora géneros como el drama, la fantasía, las aventuras y la acción (Foto: Ufotable / TOHO)

