Hay películas que se resisten a despedirse del cine y, sin dudas, “Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle” es una de ellas. Y es que si bien la cinta estuvo meses en la cartelera japonesa con espectadores repitiendo funciones como si la sala fuera un santuario, se ha anunciado que la producción regresa a la pantalla grande por unos días más. ¿El motivo? Pues, es más interesante de lo que parece. Así, si te gustaría saber qué está pasando, qué lugar ocupa el filme dentro de la franquicia y qué queda por delante, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el largometraje es la primera entrega de una trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge y su debut en salas japonesas ocurrió en julio del 2025.

Desde entonces, la conversación en redes no se ha detenido: fans del anime debaten sobre las secuencias de la película, su banda sonora, los enfrentamientos de los Pilares y el regreso de un villano que ya había dejado huella en “Mugen Train”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” REGRESA A LOS CINES?

Resulta que la película ganó el primer Eigakan Taishō (映画館大賞), un galardón recién creado con el objetivo de incentivar la experiencia de los espectadores en los cines de Japón.

La ceremonia se celebró el pasado mayo del 2026 y los votos fueron otorgados por el personal de la industria del cine de todo el país.

Así, “Demon Slayer: Infinity Castle” quedó en el primer lugar de la categoría “Anime que debe verse en el cine”.

Entonces, como parte del reconocimiento, los ganadores recibieron una semana de funciones limitadas en cines de distintas regiones japonesas.

¿CUÁNDO SE VUELVE A PROYECTAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN JAPÓN?

Tal como confirma la cuenta oficial del anime en X, las funciones tienen lugar del viernes 12 al jueves 18 de junio del 2026.

Para este recorrido, las salas participantes incluyen cadenas como TOHO Cinemas, AEON Cinema y Movix, distribuidas en varias prefecturas del país asiático.

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”, ¿LLEGARÁ AL STREAMING?

La respuesta corta es SÍ. Se espera la próxima llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle” a Crunchyroll.

Sin embargo, hasta el momento, no existe una fecha oficial de estreno en la famosa plataforma.

Cabe resaltar que lanzamiento en formato físico (Blu-ray y DVD) de la cinta está confirmado para el 29 de julio del 2026 en Japón.

Por lo tanto, todo parece indicar que la producción se sumará al catálogo del servicio de streaming después de aquella fecha.

La primera entrega de la trilogía de películas "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" expande el universo animado de la franquicia (Foto: Ufotable)

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