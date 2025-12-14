La película de tipo anime más exitosa de todos los tiempos prepara una gran despedida del 2025. Y es que “Demon Slayer: Infinity Castle” (también conocida como “Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito”, “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita” o “Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen”) se exhibirá en proyecciones especiales en Japón... las cuales le permitirán a los fans vivir una experiencia cinematográfica extraordinaria. ¿La razón? Pues, podrán gritar a lo largo de toda la cinta. ¡La regla principal es divertirse!

Vale precisar que el anuncio llegó el pasado viernes 12 de diciembre, a través de un video publicado por la cuenta oficial de Aniplex.

Allí, Tanjiro invita a los fanáticos a sumarse a este evento, el cual se diferencia notablemente de aquellas funciones que respetan las tradicionales normas sobre el silencio predominante en las salas de cine.

Puedes ver el clip, a continuación:

LAS FUNCIONES ESPECIALES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

De acuerdo con la web oficial del anime, estas proyecciones se llevarán a cabo el domingo 28 de diciembre del 2025 en diez salas de cine ubicadas en diferentes ciudades japonesas. Estas son:

TOHO Cinemas Susukino en Hokkaido

TOHO Cinemas Sendai en Miyagi

TOHO Cinemas Hibiya

Shinjuku e Ikebukuro en Tokio

T-Joy Yokohama en Kanagawa

Midland Square Cinema en Aichi

TOHO Cinemas Namba en Osaka

Hiroshima Wald 11 en Hiroshima

T-Joy Hakata en Fukuoka

Y, además de tener permitido animar a sus personajes favoritos, los espectadores están autorizados a llevar accesorios—como barras luminosas—que acompañen su visionado.

Sin embargo, está prohibido: hacer spoilers, levantarse de los asientos, realizar comentarios ofensivos, o llevar objetos ruidosos, con el fin de que todos disfruten la experiencia de manera respetuosa.

LAS FUNCIONES ESPECIALES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”, ¿TAMBIÉN ESTÁN PROGRAMADAS PARA FUERA DE JAPÓN?

Hasta el momento, no se ha confirmado si este tipo de proyecciones llegará a Estados Unidos, Latinoamérica, España o algún otro territorio ajeno a Japón.

Por supuesto, el evento ha generado gran expectativa entre los fans internacionales que desean vivir esta experiencia inmersiva.

Sin embargo, pese al éxito que pueden tener estas funciones en el país asiático, lo más recomendable es esperar a que se anuncien de manera oficial en tu país de origen (si es que alguna vez ocurre).

Sea como sea, lo que sí esta proyectado a nivel global es el lanzamiento del filme a través de Crunchyroll... en algún momento del 2026.

En "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle", Akaza es un adversario formidable, caracterizado por su sed de batalla (Foto: Ufotable / TOHO / Aniplex)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí