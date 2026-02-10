¡Atención, fans de la historia de Tanjiro Kamado! La exitosa película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” podría tener una segunda vida en los cines de Estados Unidos. Y es que una pequeña “metida de pata” en la web de AMC ha encendido las alarmas entre los seguidores de la franquicia. Resulta que la cadena volvió a mostrar la cinta en su portal con una futura fecha de estreno (en marzo del 2026), hecho que ha emocionado al público del país norteamericano... aunque también han surgido muchas dudas al respecto.

Vale precisar que la actualización en la web de AMC no pasó desapercibida entre usuarios de X (red social antes conocida como Twitter) como @DavideMoraesuk y @ShadowVR124.

Lo cierto es que ellos empezaron a compartir capturas del portal, el cual volvió a mostrar la ficha activa del largometraje (sin venta de entradas, pero con una fecha establecida).

Antes de continuar, mira el tráiler de la ficción:

LA “FILTRACIÓN” DE AMC SOBRE EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN ESTADOS UNIDOS

Según la filtración, “Demon Slayer: Infinity Castle” figura en el listado de la cadena de cine con una duración de 2 horas 35 minutos (155 minutos) y clasificación R por violencia sangrienta.

Además, la página incluye la sinopsis, una sección de tráilers y el típico botón para que los usuarios pidan que les avisen cuando los tickets estén disponibles, aunque todavía no se revelan funciones ni horarios confirmados.

¿Y la fecha en la que podría regresar el filme a la cartelera estadounidense? El viernes 6 de marzo del 2026 .

Por supuesto, debido a que todavía no hay un anuncio oficial de Aniplex o del equipo de producción del anime, te recomiendo tomar esta información con pinzas.

La filtración del posible reestreno de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" en la página web de AMC (Fotos: @DavideMoraesuk & @ShadowVR124 / X)

EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN ESTADOS UNIDOS, ¿REALMENTE ES POSIBLE?

La comunidad de “Demon Slayer” en Estados Unidos tiene importantes motivos para ilusionarse.

Y es que la película ha regresado a las carteleras en otros territorios: por ejemplo, se han programado funciones especiales en Japón y tiene un reestreno registrado en Indonesia.

En ese sentido, que la distribuidora esté tanteando nuevas fechas de exhibición en mercados clave como el estadounidense, es algo que entra en el terreno de lo lógico.

Finalmente, esto implica que el filme seguiría retrasando su llegada al streaming: de confirmarse el relanzamiento, la plataforma Crunchyroll sumaría el título después del 6 de marzo del 2026.

Y tú, ¿crees que la cinta realmente regrese a la pantalla grande en EE.UU.?

Zenitsu Agatsuma tiene una aparición crucial y transformadora en la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí