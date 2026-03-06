La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle" (también conocida como “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) volvió a la cartelera de Estados Unidos y Canadá este viernes 6 de marzo del 2026, en un reestreno pensado para que los fans vivan de nuevo—y de forma más inmersiva—el inicio de la trilogía final del anime en pantalla grande. Así, en esta salida comercial, la cinta se presenta también en una versión especial en salas ScreenX, lo que la convierte en una de las apuestas fuertes de Crunchyroll y Sony para mantener vivo el fenómeno de la franquicia en cines.

Vale precisar que este relanzamiento en Norteamérica llega después del enorme recorrido en taquilla de la ficción, que se consolidó como una de las producciones de anime más exitosas de los últimos años y rompió marcas históricas de recaudación para una película japonesa.

Ahora, en esta etapa, las distribuidoras vuelven a ofrecer funciones tanto en japonés con subtítulos en inglés como con doblaje al inglés, lo que facilita que más público se entusiasme a volver a disfrutar del filme o a verlo por primera vez en salas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle” en su formato ScreenX:

¿CÓMO FUNCIONA EL FORMATO SCREENX EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Este es un sistema de proyección múltiple que utiliza la pantalla frontal y las paredes laterales de la sala para expandir determinadas escenas, generando un campo de visión de aproximadamente 270 grados.

En el caso de “Infinity Castle”, esto se aplica a ciertos planos clave, por lo que los combates contra los demonios y los movimientos de cámara cobran una dimensión adicional alrededor del espectador.

Es decir, no toda la película se ve “extendida” en las paredes, sino momentos seleccionados que han sido preparados para el formato, algo que se destaca como una manera de intensificar solo las secuencias más espectaculares... sin saturar la experiencia.

Entonces, si te encuentras en territorio norteamericano y quieres disfrutar de esta versión, lo más práctico es revisar la cartelera de los complejos que ya cuentan con salas ScreenX y asegurarte de elegir una función marcada con este formato.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTÁ PROYECTANDO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ?

“Demon Slayer: Infinity Castle” se reestrenó en cines de Estados Unidos y Canadá el 6 de marzo del 2026, con una venta de entradas habilitada desde el pasado 20 de febrero.

En paralelo, Sony Pictures UK confirmó funciones especiales en formato ScreenX en el Reino Unido para el viernes 7 y domingo 8 de marzo, lo que convierte este fin de semana en una especie de “mini evento global” para la franquicia.

Recuerda: si estás en Latinoamérica o España, la recomendación es estar atento a los perfiles de la distribuidora y a los comunicados locales de las cadenas de cine, ya que todavía no hay un anuncio oficial sobre el relanzamiento en más países en este momento.

"Demon Slayer: Infinity Castle" desarrolla su trama a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí