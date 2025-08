El simple anuncio de una nueva película de “Kimetsu no Yaiba” pone los pelos de punta a los fanáticos en todo el mundo. Y más si se trata de algo tan épico como “El Castillo Infinito”, que no solo marca el regreso de Tanjiro Kamado al cine, sino que también da inicio a la trilogía que adaptará el esperado desenlace del manga. Lo que viene no es solo una cinta más, sino el clímax de años de historia, batallas y emociones.

Pero entre tanta emoción por comprar boletos, coordinar horarios y hasta decidir si quieres verla en IMAX o 4DX, hay un detalle que muchos suelen pasar por alto: la clasificación por edad. Y no es algo que debe pasar como si no fuera importante. Ya sea porque tienes hermanos menores, hijos o simplemente sobrinos que también aman la serie, es clave saber desde ahora quién sí podrá entrar a la sala y quién no.

"Demon Slayer: Infinity Castle" será un conjunto de tres películas que marcará el final de la historia (Foto: Ufotable)

CLASIFICACIÓN ESPERADA: B15, PERO CON MATICES

Aunque hasta el momento no se ha publicado de forma oficial, todo indica que “Demon Slayer: Infinity Castle” tendrá una clasificación B15 en México, al igual que las entregas previas de la franquicia. Y se espera que en los demás países de América Latina se repita dicha restricción. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los menores de 15 años solo podrán ingresar si están acompañados por un adulto, sin excepción. No es lo mismo que una cinta infantil o familiar donde todos pueden entrar sin supervisión. En este caso, los cines suelen ser bastante estrictos con esta norma.

La cosa se pone más seria si llegara a recibir clasificación C o incluso D, lo cual no es probable, pero tampoco imposible. En ese escenario, ningún menor podría entrar, sin importar que lo acompañe un adulto. Así que, si tienes pequeños que querían vivir esta aventura en la pantalla grande, mejor ten un plan B, porque podría no ser opción para ellos.

¿POR QUÉ ESTA CLASIFICACIÓN Y NO OTRA?

Es lógico que se pregunten: “¿Pero por qué tantas restricciones si es una historia de anime?” Bueno, hay que recordar que “Kimetsu no Yaiba” no es precisamente “Doraemon”. Este arco en particular —que narra el brutal enfrentamiento de Tanjiro contra Muzan Kibutsuji— contiene escenas intensas, violencia explícita y un tono mucho más oscuro. La narrativa no se anda con rodeos, y visualmente hay momentos bastante impactantes. Por eso, aunque se trata de animación, no está pensada para público infantil.

Además, la evolución de la serie también ha ido madurando con su audiencia. Lo que comenzó como una historia de iniciación para un joven cazador de demonios se ha convertido en una guerra emocional y física por la supervivencia. Así que tiene sentido que la clasificación se mantenga alta para proteger a los más jóvenes de contenidos que podrían resultar perturbadores.

Las hermanas Kocho son parte del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

EL FACTOR 4DX: UNA EXPERIENCIA NO APTA PARA TODOS

Otro punto que también merece atención es el formato en que verás la película. Si ya decidiste lanzarte a una función en 4DX, ten presente que no es solo una sala con buena pantalla. Las butacas se mueven, hay vibraciones, ráfagas de aire, luces intermitentes y hasta efectos de aroma. Sí, suena increíble para muchos, pero también puede representar un riesgo para ciertas personas.

Según advierte las compañías de cines, las salas 4DX no están recomendadas para personas con problemas cardíacos, embarazadas o quienes son sensibles a estímulos físicos intensos. Aunque no hay nadie en la entrada revisando tu historial médico, la advertencia es clara. Así que, si tú o alguien de tu grupo entra en alguna de estas categorías, lo más prudente es optar por el formato IMAX, que ofrece una experiencia envolvente sin los impactos físicos.

FECHAS CLAVE QUE DEBES TENER EN EL RADAR

Si después de todo esto decides seguir adelante, apunta estas dos fechas en tu calendario. El estreno en México y en otros países de América Latina está programado para el 11 de septiembre de 2025. Y ojo, porque la venta de boletos arranca mucho antes, por lo que debes estar atento a las comunicaciones de tu cine favorito.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.