El mundo del anime vive un momento histórico. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” se ha convertido oficialmente en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, consolidando a la franquicia como un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones. Lo que comenzó como un manga que cautivó a lectores en todo el mundo, hoy es un hito cinematográfico que ha superado todos los récords posibles.

Sony Pictures Entertainment confirmó que “Infinity Castle” arrebató el trono que por años perteneció a “Mugen Train”, y lo hizo con una fuerza imparable. En Estados Unidos, también rompió una marca que parecía intocable: los 26 años de reinado de “Pokémon: The First Movie”. Con un acumulado de 104,7 millones de dólares en suelo estadounidense, la película no solo batió récords, sino que reconfiguró el mapa del anime en taquilla norteamericana.

El desempeño en su segundo fin de semana en cines estadounidenses fue clave para este logro: 17,3 millones de dólares en total, con cifras que muestran el entusiasmo del público: 4,5 millones el viernes, 7,3 millones el sábado y 5,4 millones el domingo. Estos números reflejan algo más que recaudación: son la muestra de una comunidad global que esperaba con ansias este desenlace épico.

¿CUÁNTO DINERO YA HA RECAUDADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

A nivel mundial, “Infinity Castle” ya suma más de 555 millones de dólares, lo que la convierte en la película de anime y japonesa más taquillera de la historia. En Japón, su tierra natal, lleva acumulados 34.010 millones de yenes (229,85 millones de dólares), mientras que los mercados internacionales, impulsados por Crunchyroll y Sony, ya han sumado otros 269 millones de dólares. La expansión de la cinta ha sido tan agresiva como su impacto cultural.

Los números en otros territorios también son impresionantes: 15,1 millones en México, 12,4 millones en Hong Kong, 8,6 millones en mercados de habla francesa y 8,2 millones en los de habla alemana. En países como India, Reino Unido, Indonesia, Brasil, Tailandia, Malasia, Filipinas y España, la película ya se ha convertido en la número uno de todos los tiempos dentro del anime. Cada territorio conquistado suma una pieza más al castillo global que ha construido esta producción.

En Corea del Sur, fuera de los dominios de Sony, la cinta recaudó 37,5 millones de dólares, según cifras de KOBIS. En Taiwán, la distribuidora Muse confirmó que alcanzó los 25,1 millones de dólares, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de todos los tiempos en el país, superando incluso a “Transformers: El lado oscuro de la luna”. Un logro que habla de cómo “Demon Slayer” ya no compite solo con el anime, sino con blockbusters mundiales.

La película pertenece a Crunchyroll —filial de Sony— y se reserva para su propia plataforma tras la fusión con Funimation (Foto: Sony Pictures)

DETRÁS DE ESTE ÉXITO MONUMENTAL ESTÁN NOMBRES CLAVE

La dirección de Haruo Sotozaki, la animación impecable de ufotable, los diseños de personajes de Akira Matsushima, y la atmósfera musical creada por Yuki Kajiura y Go Shiina fueron un éxito. Cada detalle técnico y artístico se conjuga en un espectáculo visual y narrativo que hace justicia a la intensidad de la saga. Estrenada en Japón el 18 de julio y en Estados Unidos y Canadá el 12 de septiembre, la película se convirtió en un evento global apenas pisó las salas.

Lo que “Infinity Castle” demuestra es que el anime ya no es un género de nicho, sino una fuerza dominante en la industria del entretenimiento. Con récords pulverizados, audiencias masivas y un legado asegurado, la cinta marca un antes y un después en la historia del cine japonés. Y quizá la pregunta más emocionante es: ¿hasta dónde llegará “Demon Slayer” ahora que ya ha conquistado al mundo?

