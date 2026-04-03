“Demon Slayer: Infinity Castle” (en español: “Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito” o “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) entra en la recta final de su recorrido por los cines japoneses, dado que ya tiene un día marcado en el calendario para bajar el telón de su larguísima permanencia en salas. Así, la película—que abrió la trilogía del arco del Castillo Infinito y que se ha mantenido como uno de los títulos favoritos del público desde su estreno en el 2025—se despide en medio de funciones especiales, regalos para los fans y una expectativa creciente por su futuro en el streaming.

Vale precisar que este cierre llega como parte de una campaña pensada para quienes aún no la han visto en pantalla grande o quieren repetir la experiencia.

En ese sentido, a lo largo de las últimas semanas, los cines japoneses han comenzado a ofrecer obsequios limitados para incrementar la venta de las últimas entradas, tales como ilustraciones coleccionables.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO SE DESPIDE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” DE LOS CINES JAPONESES?

La fecha clave ya está definida. Y es que la última función del largometraje en Japón está programada para el jueves 9 de abril del 2026.

Esto significa que los fans que se encuentran en tierras niponas cuentan con una ventana muy concreta para organizar una visita al cine antes de que la película se retire de la cartelera.

Cabe resaltar que el final de su recorrido llega después de una permanencia poco habitual en salas comerciales.

Lo cierto es que la cinta debutó en julio del 2025 y se ha mantenido vigente durante meses, impulsada por el boca a boca, la fuerza de la marca “Kimetsu no Yaiba” y sucesivos incentivos para el público.

En el arco del Castillo Infinito de "Demon Slayer", Tanjiro alcanza su punto máximo de poder y determinación (Foto: Ufotable / TOHO)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE ADIÓS PARA LA LLEGADA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” AL STREAMING?

Todo parece indicar que la despedida de los cines japoneses sería la antesala de otro anuncio muy esperado: el salto de la cinta a plataformas como Crunchyroll.

En este caso, la salida de “Demon Slayer: Infinity Castle” de la cartelera abre el camino para que se definan las ventanas de estreno en el streaming, en Blu-ray o en descarga digital, tanto en su país de origen como en otros territorios.

Por lo tanto, podríamos decir que los fans están cada vez más cerca de tener la posibilidad de disfrutar de la producción en la comodidad de sus casas.

Obanai es uno de los Pilares que lidera la carga contra las Lunas Superiores y Muzan Kibutsuji en la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

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