Si desde que salió de los cines no dejas de preguntarte cuándo vas a poder volver a ver la exitosa película “Demon Slayer: Infinity Castle” desde el sillón de tu casa, esta nota es para ti. Y es que el largometraje que adapta el arco final del manga “Kimetsu no Yaiba” de Koyoharu Gotouge ya tiene fecha de lanzamiento en el streaming, y con ella llegó una duda particular que se repite entre los fans de la franquicia: si finalmente el filme del anime estará disponible en Netflix o si habrá que buscarla en otro lado.

Vale precisar que esta producción es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adapta el arco final de la obra de Gotouge y retoma la historia justo cuando Tanjiro, Nezuko y los Hashira son arrastrados a la fortaleza de los demonios para enfrentar a Muzan Kibutsuji.

La segunda película de la saga, por su parte, todavía no tiene fecha oficial de estreno en cines, aunque se espera para el 2027, mientras que el cierre de la trilogía se proyecta para el 2029.

Ufotable, en paralelo, avanza con la adaptación al anime de “Genshin Impact”, su próximo gran proyecto tras cerrar el ciclo de “Kimetsu no Yaiba”.

¿SE PODRÁ VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX?

La cuenta oficial de Netflix Anime (@NetflixAnime) en X reveló que “Demon Slayer: Infinity Castle" sí llegará a su catálogo el martes 28 de julio del 2026, aunque con una condición importante: la disponibilidad se limita a regiones seleccionadas de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

Por otro lado, portales especializados como @netflix_portal y @WDN_Topic hablan de una llegada “próxima” de la cinta a Netflix Brasil y Netflix Latinoamérica.

Sin embargo, debido a que esta información no proviene de canales oficiales, se recomienda prudencia antes de considerar como confirmado tal lanzamiento en la agenda de estas regiones.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SÍ ESTÁ CONFIRMADA LA LLEGADA DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A LATINOAMÉRICA?

Para el público de Latinoamérica, España y la mayoría de territorios internacionales, la vía corroborada es Crunchyroll, que estrenará la producción a nivel global el mismo 28 de julio, con audio original en japonés y doblaje disponible en español latinoamericano, portugués brasileño, inglés, francés y alemán, entre otros idiomas.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas en esta plataforma, asegúrate de contar con una suscripción activa a su servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL del largometraje.

¿CUÁNTO RECAUDÓ EN TAQUILLA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Según Forbes, la cinta acumuló cerca de 793.4 millones de dólares en la taquilla mundial, con 136.9 millones solo en territorio estadounidense y 656.5 millones en el resto del mundo, todo esto con un presupuesto estimado de 20 millones de dólares.

Además, el filme se convirtió en la película extranjera más taquillera en la historia de la taquilla de Estados Unidos y quedó en el segundo lugar entre los largometrajes más taquilleros de Japón, solo detrás de “Demon Slayer: Mugen Train”.

Kanao Tsuyuri en la imagen promocional de su personaje en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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