Aunque no consiguió un Premio Oscar, el éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) es innegable. No solo rompió récords en taquilla y regresó a las salas de cine de Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo, también ha recibido varios premios y reconocimientos. Uno de los más recientes es el galardón a Mejor Película de Animación Internacional en la edición 53 de los Saturn Awards. Pero no es el último. A continuación, te comparto más detalles.

“Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” son las dos películas anime más taquilleras del 2025. Por eso, han sido nominadas a los mismos premios, Saturn Awards 2026 y Japan Academy Film Prize. Pero hasta el momento, la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge es la ganadora indiscutible.

"Demon Slayer: Infinity Castle" se coronó como la Mejor Película de Animación en la 49ª edición de los Premios de la Academia Japonesa de Cine 2026 (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” GANÓ UNO DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA JAPONESA DE CINE 2026

El 13 de marzo de 2026, unos días después de los Saturn Awards, se realizó la 49.ª edición de los Premios de la Academia Japonesa de Cine en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio, Japón. “Demon Slayer: Infinity Castle” era una de las nominadas a Mejor Película de Animación y se quedó con la victoria.

Una vez más, “Demon Slayer: Castillo Infinito” superó a “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”. Pero no fue la única película a la que ganó, también venció a “100 Meters”, “Peleliu: Guernica of Paradise” y “Detective Conan: One-eyed Flashback”.

Si bien, no se trata del Oscar, el Japan Academy Film Prize es el premio más importante de Japón y es otorgado por la Asociación Nippon Akademī-shō desde 1978, además, las categorías que presenta son similares a los Premios de la Academia.

Por otro lado, el comité de la Academia Japonesa también otorgó al equipo de producción de Ufotable, estudio detrás de la animación de “Demon Slayer: Infinity Castle”, el Premio a la Contribución Creativa por el trabajo técnico de la película.

La película de "Demon Slayer: Infinity Castle" se consolida como el mayor éxito del año tras ganar el premio más importante de Japón (Foto: Ufotable)

ESTOS SON LOS PREMIOS QUE HA GANADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Premios de la Academia Japonesa (Japan Academy Film Prize): Ganadora del premio a Mejor Película de Animación en su 49.ª edición.

Saturn Awards 2026: Galardonada como Mejor Película de Animación Internacional en la 53.ª edición de estos premios, dedicados al cine de género.

Tokyo Anime Award Festival 2026 (TAAF): Ganadora del premio Anime del Año en la categoría de largometraje cinematográfico.

Astra Film Awards: Recibió el premio honorífico “Animation is Cinema” de la Hollywood Creative Alliance (HCA) por su impacto en el medio cinematográfico.

Critics Choice Awards 2025: Ganó el premio a la Mejor Animación Internacional.

Hochi Film Awards 2025: Reconocida como la Mejor Obra de Anime.

Además, “Demon Slayer: Infinity Castle” fue nominado a los Golden Globes (Mejor Película Animada) y en los PGA Awards (Mejor Productor de Películas Animadas).

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