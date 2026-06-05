Hay una película que lleva casi un año en la cartelera sin aparecer todavía en ninguna plataforma de streaming. Se trata de “Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle”, cinta que llegó a los cines el año pasado y, en cuestión de días, pulverizó casi todos los récords que existían en el mundo del anime. Así, ¿te gustaría saber más respecto a este fenómeno? Pues, aquí te cuento hace cuánto tiempo se estrenó el largometraje en pantalla grande y qué lugar ocupa el filme dentro de la franquicia de Koyoharu Gotōge.

Vale precisar que la producción es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga y funciona como continuación directa de la cuarta temporada de la serie.

De esta manera, producida por el estudio Ufotable y dirigida por Haruo Sotozaki, la película se lanzó respaldada por años de expectativa acumulada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿HACE CUÁNTO SE ESTRENÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CINES DE JAPÓN?

La cinta fue estrenada en Japón el pasado 18 de julio del 2025, de la mano de Toho y Aniplex.

Es decir, al cierre de esta nota, el largometraje acumula 323 días desde su lanzamiento en salas de cine (sí, ¡casi un año completo!).

Por supuesto, este es un caso extraordinario, dado que la mayoría de títulos cinematográficos suelen llegar a plataformas de streaming tan solo semanas después de su paso por la cartelera.

¿CUÁNTO HA RECAUDADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN TAQUILLA?

De acuerdo con los datos recogidos por The Numbers, “Demon Slayer: Infinity Castle” se consolidó como la película de anime con mayor recaudación de todos los tiempos a nivel mundial, con alrededor de 793 millones de dólares globales.

En Norteamérica, donde se estrenó en septiembre del 2025, la película recaudó más de 136 millones de dólares.

Cabe resaltar que “Demon Slayer: Infinity Castle” superó en recaudación global a su predecesora “Mugen Train”, la cual, según The Numbers, había acumulado alrededor de 512 millones de dólares en todo el mundo.

El récord de taquilla en el mercado japonés, en cambio, pertenece a “Mugen Train”, con 40.75 mil millones de yenes frente a los 40.21 mil millones de “Infinity Castle”.

¿CUÁNDO LLEGA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” AL STREAMING?

Lamentablemente, todavía no hay una fecha oficial para la llegada del filme a Crunchyroll.

Sin embargo, el lanzamiento de la producción en Blu-ray y DVD en Japón está confirmado para el 29 de julio de 2026.

Por lo tanto, tomando como referencia el comportamiento habitual del mercado, una estimación razonable situaría la llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle” al streaming entre octubre del 2026 y principios del 2027.

Giyu Tomioka es el Pilar del Agua de la Compañía de Cazadores de Demonios. Él aparece de forma clave a lo largo de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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