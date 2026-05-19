Con la franquicia “Kimetsu no Yaiba” parece que las despedidas nunca son definitivas, y la película “Demon Slayer: Infinity Castle” es una prueba clarísima de esta afirmación. Y es que, tras previamente anunciarse su salida oficial de la cartelera, la cinta vuelve a los cines japoneses por tiempo limitado, en un reencuentro pensado para quienes quieren ver una vez más a Tanjiro y compañía en pantalla grande antes de su salto definitivo al formato Blu‑ray y DVD. Aquí te cuento cuándo y cómo será este reestreno en el país asiático.

Vale precisar que el filme inaugura la trilogía cinematográfica que adapta el último gran arco del manga de Koyoharu Gotouge, y sitúa a los protagonistas dentro del castillo dimensional donde reside Muzan.

En ese sentido, el largometraje pone el foco en la animación de combate y en la escala de un impresionante escenario que se desplaza en todas direcciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” VUELVE A LOS CINES JAPONESES?

Tal como señala GameRant, este es un reestreno especial motivado por los reconocimientos que está cosechando la cinta en Japón.

Resulta que el filme se llevó el galardón “Anime Film Must‑Watch in Theaters" (Película de anime que no te puedes perder en el cine) en la primera edición del Eigakan Taishō (Cinema Grand Prix), un nuevo premio creado por asociaciones de exhibidores y distribuidores locales para empujar al público de vuelta a las salas.

A partir de allí, se organizó un ciclo de relanzamientos, el cual cuenta con películas japonesas y superproducciones de Hollywood en su programación.

¿CUÁNDO REGRESA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A LOS CINES JAPONESES?

La organización Eigakan ha reportado que “Demon Slayer: Infinity Castle” regresa a las salas japonesas del viernes 12 al jueves 18 de junio del 2026, en una única semana de proyecciones a nivel nacional planteada como parte del evento Cinema Grand Prix.

Cabe resaltar que la producción ya había cerrado su exhibición comercial en Japón en abril del 2026, tras permanecer alrededor de nueve meses en cartelera desde su estreno inicial en julio del 2025.

Por lo tanto, esta ocasión se establece como una especie de “última función” antes de que el título se concentre en su publicación en formato físico.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El reestreno japonés de “Demon Slayer: Infinity Castle” es el puente hacia el lanzamiento de la edición en Blu‑ray y DVD de la película, programada para el miércoles 29 de julio del 2026 en Japón.

Además, eventualmente, se espera la llegada de la segunda parte de la trilogía cinematográfica en las salas de cine alrededor del mundo.

Y tú, ¿estás emocionado por todo lo que se viene?

"Demon Slayer: Infinity Castle" se relanzará en cines japoneses junto a otras destacadas películas (Foto: @eigakan_taishow / X)

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