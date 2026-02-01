Febrero del 2026 será un mes para enmarcar en el calendario de cualquier fan de “Kimetsu no Yaiba”. Y es que Japón vivirá dos eventos cinematográficos que redefinen lo que significa ver anime en pantalla grande: primero, la proyección histórica de “Demon Slayer: Infinity Castle” en formato IMAX 1.43:1—un logro que ninguna otra película de anime había alcanzado en cinco décadas—y luego, una celebración especial dedicada al cumpleaños de Giyū Tomioka, el Pilar del Agua. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta es una adaptación del arco final del manga original de Koyoharu Gotouge.

De esta manera, sigue a Tanjiro Kamado y su grupo de Cazadores de Demonios en su enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji, el Demonio Progenitor.

Esta se desarrolla en una fortaleza demoníaca que cambia constantemente de forma y arquitectura: el Castillo Infinito.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película:

LA FUNCIÓN IMAX DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El viernes 6 de febrero del 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” protagonizará un hito histórico para una producción de tipo anime.

Resulta que película del estudio Ufotable volverá a proyectarse en dos salas exclusivas de Japón—Grand Cinema Sunshine en Tokio y 109 Cinemas Osaka Expo City—, pero esta vez con una relación de aspecto de 1.43:1, el estándar más alto de IMAX y que normalmente se reserva para superproducciones de Hollywood filmadas con cámaras especiales.

Esto implica que los espectadores podrán ver detalles nunca antes vistos en las escenas clave del largometraje.

¿La razón? Pues, este formato expande la imagen verticalmente hasta un 26% más que la proyección estándar de cines, permitiendo apreciar la complejidad visual completa de los ‘storyboards’ originales que el equipo de animación diseñó para este filme.

EL EVENTO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” QUE CELEBRA EL CUMPLEAÑOS DE GIYU TOMIOKA

Eventualmente, el domingo 8 de febrero del 2026, los fans japoneses tendrán otra oportunidad única.

Y es que TOHO Cinemas Ikebukuro organizará tres funciones especiales (a las 13:30, 15:40 y 17:50 horas) para celebrar el cumpleaños de Giyu Tomioka, el Pilar del Agua.

El evento incluirá un saludo (’greeting’) con “mini-taishi Giyu”—los personajes chibi oficiales de la franquicia—y las salas estarán decoradas con fundas de asientos personalizadas del personaje, una estrategia conocida como “seat jacking”.

Los boletos costarán 100 yenes adicionales sobre la tarifa normal y estarán disponibles desde las 00:00 horas del 6 de febrero.

ESTAS VERSIONES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”, ¿LLEGARÁN A OTROS PAÍSES?

Por ahora, estas proyecciones especiales están confirmadas exclusivamente para Japón. Sin embargo, si tienen éxito en el país asiático, no sería sorprendente verlas replicadas en más territorios.

Y aún si esto sucede, la función IMAX estaría limitada a un número determinado de cines debido a su naturaleza.

La explicación técnica es simple: solo 30 cines en el mundo cuentan con pantallas capaces de proyectar en ratio 1.43:1.

En América Latina, por ejemplo, no existe ninguna sala con esta capacidad. Pero sí hay disponibilidad en Estados Unidos y Canadá.

Esto significa que, incluso si Sony Pictures decidiera expandir la distribución, solo ciudades con infraestructura de primera generación podrían ofrecer la experiencia completa.

El resto de las salas IMAX proyectarían la película en formato 1.90:1, que sigue siendo superior al estándar pero no alcanza la verticalidad completa del 1.43:1.

Cabe resaltar que “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará a Crunchyroll en algún momento del 2026, aunque sin fecha confirmada hasta el momento.

El póster de "Demon Slayer: Castillo infinito", película del director Haruo Sotozaki que se desarrolla a lo largo de 155 minutos de metraje (Foto: Ufotable / TOHO)

