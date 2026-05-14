La franquicia “Kimetsu no Yaiba” vuelve a tomar las pantallas grandes en México con un reestreno pensado para los fans que buscan una experiencia más inmersiva. Y es que la película “Demon Slayer: Infinity Castle” regresó a los cines del país azteca en formato ScreenX, una versión que extiende la imagen a las paredes laterales de la sala y amplifica cada combate. Así, ¿te gustaría saber en qué fechas y complejos podrás ver la cinta en este relanzamiento especial? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta cinta forma parte del cierre de la historia principal de “Kimetsu no Yaiba”, creada por Koyoharu Gotouge, y continúa la adaptación al anime del tramo final del manga que ya se vio en temporadas recientes de televisión.

Y su reestreno en ScreenX llega impulsado por Crunchyroll y por la cadena Cinépolis, que ofrecen funciones limitadas en locales seleccionados, una señal clara de que la franquicia sigue con alta demanda en salas mexicanas... pese a haberse estrenado originalmente en el 2025.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En este largometraje, los cazadores de demonios se adentran en el Castillo Infinito, la base cambiante y laberíntica donde se esconde Muzan Kibutsuji junto con las Lunas Superiores.

De esta manera, la producción presenta a Tanjiro, Nezuko y los Pilares enfrentándose a algunos de los enemigos más poderosos de todo el relato.

Ahora, el foco está en la escala del conflicto: escenarios que se deforman a voluntad del castillo, peleas simultáneas en distintos niveles y un uso intensivo de la animación característica de Ufotable, con efectos visuales espectaculares.

¿CUÁNDO SE REESTRENÓ “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO” EN MÉXICO?

De acuerdo con Crunchyroll, el reestreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito” en México está programado del jueves 14 al jueves 21 de mayo del 2026, en un recorrido limitado a esa semana.

Las funciones corresponden a exhibiciones especiales en formato ScreenX, por lo que se recomienda revisar los horarios directamente en la cartelera de Cinépolis para asegurar tu asiento en tu fecha preferida.

¿EN QUÉ CINES SE REESTRENÓ “DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO” EN MÉXICO?

Para tristeza de muchísimos fans, la lista de complejos participantes es corta.

Según Cinépolis, las funciones se concentran en solo seis salas en la CDMX y Morelia:

Cinépolis VIP Miyana

Cinépolis VIP Samara

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Parque Las Antenas

Cinépolis Plaza Morelia

Cabe resaltar que las tarifas corresponden al rango habitual de funciones Premium en México. En ese sentido, los precios exactos varían por complejo y ciudad.

Por lo tanto, quienes quieran vivir el clímax del Castillo Infinito en ScreenX, deben saber que tienen una ventana de tiempo corta y una oferta concentrada en pocas sedes.

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" regresó a los cines de México entre el 14 y el 21 de mayo del 2026 (Foto: @crunchyroll_la / X)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí