Las películas de anime han demostrado más de una vez que tienen la capacidad de mover cifras enormes en taquilla y, ahora, Sony también deja claro que pueden ayudar a sostener las finanzas de todo un estudio. Y es que, en plena temporada de balances, todas las miradas se dirigen a “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – la película: arco de Reze”, dos estrenos diseñados para un fandom específico que terminaron convertidos en los grandes protagonistas de los resultados globales de la compañía. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” lleva a Tanjiro y a los Cazadores de Demonios al tramo decisivo de su historia, dentro de una fortaleza cambiante en la que se juega el enfrentamiento final contra Muzan y sus aliados.

Por otro lado, “Chainsaw Man – la película: arco de Reze” se centra en la llegada de Reze a la vida de Denji, con una relación que empieza como un romance cotidiano y termina revelando un conflicto mucho más grande... con nuevos híbridos y amenazas que ponen a prueba todo lo que nuestro protagonista cree haber ganado.

¿CÓMO IMPULSARON LAS VENTAS DE SONY ESTAS PELÍCULAS DE ANIME?

De acuerdo con Deadline, las ventas anuales de Sony Pictures para el año fiscal 2025 se mantuvieron estables en torno a los 9.9 mil millones de dólares, un resultado plano a nivel global en un año de mucha presión para la compañía.

Es decir, el estudio evitó una caída mayor gracias a dos frentes muy concretos: la taquilla de anime y el crecimiento de Crunchyroll como plataforma de streaming.

En el lado de los cines, The Hollywood Reporter recuerda que “Demon Slayer: Infinity Castle” cerró su recorrido mundial por encima de los 740 millones de dólares, mientras que “Chainsaw Man – la película: arco de Reze” bordeó los 170 millones, con cifras que se volvieron referencia dentro del catálogo de Sony Pictures.

Cabe resaltar que estos resultados llegaron en un contexto donde la recaudación de taquilla total del estudio disminuyó frente al año anterior, así que estos dos títulos de anime funcionaron prácticamente como un ancla.

En paralelo, el segmento de Media Networks de Sony–en el que entra Crunchyroll–aumentó sus ingresos alrededor de 13% hasta unos 3.17 mil millones de dólares en el año fiscal 2025, en buena parte impulsado por la popularidad de estas mismas franquicias en el streaming.

En esa misma línea, un reporte de Nielsen resalta que los usuarios en Estados Unidos consumieron 4.4 mil millones de minutos en Crunchyroll solo en enero del 2026, más del doble de lo visto dos años antes, lo que refuerza la idea de que el reconocimiento de sagas como “Demon Slayer” y “Chainsaw Man” se traduce en horas de pantalla y suscripciones activas.

¿QUÉ ROL JUEGA CRUNCHYROLL EN ESTA APUESTA POR EL ANIME?

Deadline también explica que Crunchyroll ya supera los 21 millones de suscriptores de pago, una cifra que representa cerca de 25% de crecimiento respecto al año fiscal anterior.

Resulta que el área de anime y Media Networks fue el motor de crecimiento de Sony, mientras otros segmentos de televisión tradicional perdían suscriptores, lo que implica que el futuro del grupo se apoyaría en el consumo ‘on demand’ de series y películas japonesas.

En este contexto, el CEO de Sony, Hiroki Totoki, presentó la estrategia “Creative Entertainment Vision”, en la que el anime se consolida como infraestructura de entretenimiento de largo plazo y no solo como contenido puntual.

De esta forma, el ejecutivo resaltó alianzas como la de Sony con Bandai Namco y la expansión de la producción conjunta entre Aniplex y Crunchyroll.

"Chainsaw Man – la película: arco de Reze" mezcla elementos de acción, fantasía y romance a lo largo de su historia (Foto: MAPPA / Shueisha)

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