El anime lleva años rompiendo sus propios límites en la taquilla japonesa y algunas de sus franquicias más populares ya se han instalado en la misma liga que los grandes fenómenos del cine. Así, dentro de esa lista, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ocupa un lugar clave con un par de películas que han cosechado estrenos históricos, acompañadas por sagas como “One Piece”, “Detective Conan”, “Jujutsu Kaisen” y más. Así, si te preguntas cómo se ve hoy el ranking de estos debuts y qué títulos comparten podio, aquí te explico todos los detalles con calma.

Vale precisar que este tipo de listas no miden la recaudación total de una película, sino exclusivamente lo que consigue determinada producción en su primer día en cartelera japonesa.

En ese sentido, se trata de un indicador muy específico del nivel de expectativa y del impacto inicial de cada estreno, el cual permite comparar fenómenos de la industria en igualdad de condiciones.

¿QUÉ PELÍCULA LIDERA EL RANKING?

Según medios como Variety, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó 1,646 millones de yenes en su primer día en cartelera en Japón, con 1.155,637 espectadores.

Así, esa cifra se convirtió en la marca histórica número uno para un estreno en el país asiático.

¿CÓMO QUEDÓ EL RANKING DE MEJORES ESTRENOS EN SU PRIMER DÍA EN JAPÓN?

De acuerdo con cifras de Oricon, difundidas por el portal especializado @mtt_75058 en X, el ranking de películas animes con mayor recaudación en su primer día en la cartelera japonesa quedó de la siguiente manera:

Puesto Título Recaudación día de estreno 1 “Demon Slayer: Infinity Castle” 1,646 millones de yenes 2 “Demon Slayer: Mugen Train” 1,260 millones de yenes 3 “One Piece Film: Red” 1,230 millones de yenes 4 “Detective Conan: El ángel caído de la carretera” 1,130 millones de yenes 5 “Jujutsu Kaisen 0” 1,070 millones de yenes 6 “Detective Conan: La Imagen Residual del Ojo Único” 1,050 millones de yenes 7 “Detective Conan: El pentagrama del millón de dólares” 960 millones de yenes 8 “Chiikawa: El secreto de la isla de las sirenas” 990 millones de yenes 9 “Yo-kai Watch: El secreto de su nacimiento” 870 millones de yenes 10 “Detective Conan: El submarino de hierro negro” 850 millones de yenes

Por lo tanto, la tabla deja claro que los grandes hitos de la taquilla japonesa reciente están concentrados en unas cuantas sagas capaces de movilizar audiencias masivas desde su primer día en cartelera, con “Demon Slayer” encabezando la lista.

¿QUÉ PELÍCULAS PODRÍAN SUMARSE A LA LISTA EN EL FUTURO?

El mapa de estrenos históricos todavía tiene varios candidatos en camino y algunos ya están anunciados en la agenda del cine japonés.

Por ejemplo, “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” figura entre los proyectos más esperados, con fecha de estreno estimada en el 2027.

Asimismo, es probable que franquicias como “Detective Conan” y “Blue Lock” sigan ampliando su presencia en cines con nuevas películas y recopilaciones que podrían disputar un lugar en esta lista.

Shinobu Kocho durante una escena crucial de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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