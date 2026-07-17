Ha pasado un año desde el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en Japón, incluso, la aclamada película que marca el inicio del arco final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, finalmente tiene fecha de estreno en streaming. Pero el taquillero largometraje continúa siendo nominado en importantes premiaciones. Los Critics Choice Super Awards 2026 se suman a la larga lista. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Además de récords en taquilla, la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge ha conseguido importantes premios. En la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, consiguió el premio a Película del Año y otros seis galardones como Mejor Banda Sonora y Mejor Actuación de Voz. Mientras que en los Premios de la Academia Japonesa de Cine, obtuvo el galardón a Mejor Película de Animación.

Asimismo, “Demon Slayer: Infinity Castle I” ganó el Premio Honorífico “Animation is Cinema” en los Astra Film Awards (Hollywood Creative Alliance - 9.ª Edición), y el 7 de julio de 2026, recibió una nominación oficial para la nueva edición de los Premios Harvey, donde compite con “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” en la categoría de Mejor Adaptación de un Cómic o Novela Gráfica (Best Adaptation from Comic Book/Graphic Novel).

A nivel mundial, "Demon Slayer: Infinity Castle I" vendió 98.520.310 entradas y recaudó 117.917.539.329 yenes (aproximadamente 740,5 millones de dólares estadounidenses)(Foto: Ufotable)

LA NOMINACIÓN DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A LOS CRITICS CHOICE SUPER AWARDS 2026

El 15 de julio de 2026 se anunciaron los nominados de la sexta edición de los Critics Choice Super Awards, que es una ceremonia anual de premios otorgada por la Critics Choice Association para reconocer lo mejor del cine y la televisión en géneros de nicho y de alta popularidad, como superhéroes, ciencia ficción, fantasía, terror y acción.

En esta premiación que empezó en 2020 con el objetivo de honrar la excelencia artística en producciones que suelen ser ignoradas por otras premiaciones más conservadoras, como los Premios Oscar o los Critics Choice Awards principales, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” consiguió una nominación histórica en la categoría de Mejor Película de Superhéroes.

Aunque es una excelente noticia para los fans del anime y de la historia de Tanjiro que esperan el enfrentamiento final contra Muzan, también es una sorpresa debido a que no se trata de una franquicia tradicional de cómics norteamericanos. Entonces, contra qué superproducciones de Hollywood competirá la película distribuida por Crunchyroll / Sony Pictures.

“Demon Slayer: Infinity Castle I” y los otros nominados

En la categoría de Mejor Película de Superhéroes de los Critics Choice Super Awards 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” compite contra estas producciones cinematográficas:

Superman (Warner Bros. / DC Studios) — La máxima nominada del año.

The Fantastic Four: First Steps (Walt Disney Studios / Marvel Studios).

Supergirl (Warner Bros. / DC Studios).

Masters of the Universe (Amazon MGM Studios).

Mortal Kombat II (Warner Bros.).

Exit 8 (Neon).

En "Demon Slayer: Infinity Castle I", Tanjiro se enfrenta a Akaza, uno de los villanos más emblemáticos y poderosos de la serie, y durante el combate, logra dominar el "Mundo Transparente" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁN A LOS GANADORES DE CRITICS CHOICE SUPER AWARDS 2026?

Los ganadores de la sexta edición de los Critics Choice Super Awards se anunciarán el 6 de agosto de 2026.

Ese día se publicarán la lista con las películas y series que se lleven el galardón en las categorías Mejor Película de Superhéroes, Mejor Película de Terror, Mejor Película de Ciencia Ficción/Fantasía, Mejor Serie de Superhéroes y Mejor Serie de Ciencia Ficción/Fantasía.

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