Si eres fan de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, hay una noticia que te va a interesar. Y es que, en Japón, se viene el gran regreso a la pantalla grande de las dos películas de la franquicia (“Infinity Castle” y “Mugen Train”), en funciones limitadas que prometen revivir escenas que ya son parte de la memoria colectiva de los seguidores del anime de Crunchyroll. Así, la cita tiene fecha y motivo puntual, por lo que vale la pena entender bien de qué se trata antes de que termine su ventana de lanzamiento.

Vale precisar que “Demon Slayer: Mugen Train” adapta el arco del tren infinito y llegó a los cines en el 2020, tras la primera temporada de la serie.

“Demon Slayer: Infinity Castle”, por su parte, inauguró—en julio del 2025—la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, ambientado en la fortaleza del enemigo principal de la saga.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS FUNCIONES ESPECIALES DE LAS PELÍCULAS DE “DEMON SLAYER”?

Según la web oficial de la franquicia, las funciones se realizarán del viernes 21 al jueves 27 de agosto del 2026, por una semana, en el cine Grand Cinema Sunshine de Ikebukuro, en Tokio.

Cabe resaltar que este reestreno responde a la apertura del Ufotable CHARACTERS Cafe IKEBUKURO, la cafetería temática más grande de la marca hasta ahora, inaugurada el pasado 8 de agosto en el mismo distrito.

Importante: se ha revelado que habrá una proyección diaria por cada título.

¿EN QUÉ FORMATO SE PROYECTARÁN LAS PELÍCULAS DE “DEMON SLAYER”?

Mientras “Demon Slayer: Mugen Train” llegará a la pantalla grande con sonido Dolby Atmos, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” se lanzará en su versión especial IMAX (un formato de aspecto expandido 1.43:1 que amplía la imagen durante ciertas escenas).

¿CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS DE LAS FUNCIONES ESPECIALES?

Para aquellos fans afortunados que se encuentran en Japón, los precios de las funciones respetan la tarifa regular del cine con un recargo fijo: 300 yenes adicionales para “Mugen Train” y 900 yenes adicionales para “Infinity Castle”.

Así, la venta de entradas sigue un esquema escalonado: los socios Platinum del club de cine tienen acceso preferente tres días y la venta general en línea abre dos días antes de cada función.

Además, habrá venta presencial en taquilla, sujeta a disponibilidad.

¿HABRÁ ALGÚN REGALO O INCENTIVO PARA LOS ASISTENTES?

La respuesta corta es Sí. Cada asistente recibirá, mientras dure el stock, una postal de regalo con diseños exclusivos de la cafetería temática, entre cinco variantes distintas repartidas al azar.

Por otro lado, debes saber que este obsequio no está a la venta y su entrega respeta el stock establecido: una unidad por persona por función.

El póster oficial de la película "Demon Slayer: Mugen Train", la secuela directa de la primera temporada del anime (Foto: Ufotable)

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