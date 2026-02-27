A propósito del reestreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en los cines, te comparto una lista con las películas que todo fanático del anime debe ver. Si hablamos de largometrajes de este estilo sin duda existe una gran variedad, desde las que rompieron récords en taquilla en 2025 hasta las que no llegaron al cine, pero son muy apreciadas por los seguidores de su respectiva serie. Entonces, ¿cuáles son las más importantes o las que no puedes perderte?

Aunque no consiguió la tan ansiada nominación a los Premios Oscar, “Demon Slayer Infinity Castle” ha sido un fenómeno histórico, rompiendo récords que se mantuvieron vigentes por décadas. Además recibió múltiples premios como los Hochi Film Awards y Tokyo Anime Award Festival, y fue nominada a los Golden Globes. Probablemente, ya viste esta película, así que, puedes seguir con estos títulos.

LAS PELÍCULAS QUE TODO FANÁTICO DEL ANIME DEBE VER

1. Dragon Ball Super: Broly

Al igual que “Demon Slayer: Infinity Castle”, “Dragon Ball Super: Broly” es una película shonen que puedes ver en streaming. La franquicia “Dragon Ball” cuenta con varios largometrajes, pero sin duda la cinta dirigida por Tatsuya Nagamine y escrita por Akira Toriyama, es la que más destaca.

Sinopsis: “La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta.”

Ambientada después de los eventos de la Saga de la Supervivencia Universal descrita en Dragon Ball Super, la película "Dragon Ball Super: Broly" sigue a Goku y Vegeta, en su encuentro con un poderoso Saiyajin llamado Broly (Foto: Toei Animation)

2. El viaje de Chihiro

“El viaje de Chihiro” es una película de animación japonesa que se estrenó el 20 de julio de 2001, fue dirigida por Hayao Miyazaki y producida en el Studio Ghibli, que también destaca por “Princess Mononoke”, “Grave of the Fireflies” y “The Boy and the Heron”. La cinta ganó un Óscar en la categoría de mejor película de animación y se encuentra en el top 10 de las 50 películas que deberías ver a los 14 años según el British Film Institute.

Sinopsis: “Una niña de 10 años llamada Chihiro se adentra en un mundo misterioso gobernado por una bruja, donde quienes no obedecen son transformados en animales.”

Las películas "El viaje de Chihiro" contó con un presupuesto de 1900 millones de yenes(19 millones de dólares estadounidenses) (Foto: Studio Ghibli)

3. Demon Slayer: Mugen Train

Basada en Arco Mugen Train de la serie de manga escrito por Koyoharu Gotouge, “Demon Slayer: Mugen Train” fue dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable. Además, fue un éxito que recaudó más de $512.7 millones en todo el mundo, con lo que se convirtió en la película más taquillera de 2020.

Sinopsis: “Sumidos en un sueño eterno... Tanjiro y el grupo han completado su entrenamiento de rehabilitación en la Mansión Mariposa y llegan a su siguiente misión en el Tren Mugen, donde más de 40 personas han desaparecido en muy poco tiempo. Tanjiro y Nezuko, junto con Zenitsu e Inosuke, se unen a uno de los espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, para enfrentarse al demonio a bordo del Tren Mugen, rumbo a la desesperación.”

“Demon Slayer: Mugen Train” se ambienta después de los eventos de la segunda temporada del anime principal (Foto: Ufotable)

4. Your Name

“Your Name” es una película japonesa de animación de 2016. Fue escrita y dirigida por Makoto Shinkai, producida por CoMix Wave Films y distribuida por Toho. Tras su estreno, recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo. Superó a “El viaje de Chihiro” como la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, pero fue destronada por “Demon Slayer: Mugen Train”.

Sinopsis: “Mitsuha y Taki son dos completos desconocidos que viven vidas completamente diferentes. Pero cuando Mitsuha desea dejar su pueblo de montaña para ir a la bulliciosa ciudad de Tokio, se conectan de una forma extraña. Ella sueña que es un chico que vive en Tokio, mientras que Taki sueña que es una chica de un pueblo rural que nunca ha visitado. ¿Qué significa su nueva conexión? ¿Y cómo los unirá?”

"Your Name", una de las películas japonesas más exitosas y cuenta con las voces de Ryunosuke Kamiki y Mone Kamishiraishi (Foto: Toho)

5. Akira

Basada en el manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrito con ayuda de Izo Hashimoto, “Akira”, es una película de anime posapocalíptica dirigida por Katsuhiro Ōtomo. La cinta que se estrenó el 16 de julio de 1988 en Japón es considerada una de las mejores películas de animación y ciencia ficción de todos los tiempos.

Sinopsis: “Las actividades clandestinas del ejército amenazan la ciudad de Neo-Tokio, devastada por la guerra, cuando un ser misterioso con poderosas habilidades psíquicas escapa de su prisión y, sin querer, arrastra a una violenta banda de motociclistas a una atroz red de experimentación. Como resultado, un motociclista con una mente retorcida se embarca en una guerra en busca de venganza contra una sociedad que una vez lo consideró débil.”

