Si eres de los fans que ya tiene la cuenta de Crunchyroll lista para ver la película “Demon Slayer: Infinity Castle” en la comodidad de su casa, hay un dato que conviene revisar antes de darle play, sobre todo si piensas verla en familia. Y es que la famosa plataforma de streaming le asignó una clasificación de edad específica a la cinta, relacionada con la fama que tiene la franquicia anime “Kimetsu no Yaiba” de ser bastante más intensa de lo que su estética colorida podría sugerir a primera vista.

Vale precisar que el filme lleva a Tanjiro Kamado, al Cuerpo de Cazadores de Demonios y a sus Pilares a la batalla definitiva contra Muzan Kibutsuji dentro del Castillo Infinito.

Allí arranca el arco final de la adaptación del manga de Koyoharu Gotōge, una etapa donde se intensifican los combates y las escenas de riesgo para nuestros protagonistas.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ CLASIFICACIÓN LE PUSO CRUNCHYROLL A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En la ficha oficial de la película, Crunchyroll marca “Demon Slayer: Infinity Castle” con un aviso de contenido de +16 por violencia.

Y esta clasificación coincide con la que la plataforma ya aplicaba al resto de la serie, la cual se presenta como apta para mayores de 16 años, citando específicamente violencia y referencias a temas como el suicidio entre las razones de la restricción de edad.

Importante: el filme llega al servicio de streaming el martes 28 de julio del 2026.

¿LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER” TIENE LA MISMA CLASIFICACIÓN EN TODAS LAS PLATAFORMAS?

La respuesta corta es NO, ya que las plataformas manejan criterios distintos entre sí para calificar un mismo título.

Hulu, por ejemplo, cataloga la primera temporada de “Demon Slayer” como TV-14, mientras que Roku la marca de manera directa como TV-MA (edad mínima: 17-18 años).

Netflix, por su parte, tiene un manejo todavía más detallado: cada temporada recibe su propia calificación, con la primera entrega marcada como TV-14 por terror, gore, violencia y lenguaje. Y, finalmente, la restricción general del anime sube a TV-MA por escenas puntuales de desnudez.

¿CUÁL FUE LA CLASIFICACIÓN DE EDAD DE LAS ANTERIORES PELÍCULAS DE “DEMON SLAYER”?

Tanto la película “Demon Slayer: Mugen Train” como el especial “Swordsmith Village” recibieron clasificación R en su estreno en cines de Estados Unidos, lo que impedía el ingreso de menores de 17 años sin un adulto.

Entonces, considerando que “Infinity Castle” adapta tramos especialmente violentos de la historia, es razonable que su restricción de edad sea similar a la de aquellos proyectos.

En la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Genya es el hermano menor de Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento. Él se caracteriza por su cabello rapado a los lados y una notable cicatriz en su rostro (Foto: Ufotable)

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