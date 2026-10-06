El fenómeno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (en español: “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita” o “Demon Slayer: Castillo infinito”) continúa dando de qué hablar fuera de las salas de cine. Y esta vez el foco está en la famosa plataforma de streaming Crunchyroll, donde la película anime ha hecho historia con un importante hito entre sus usuarios. Así, ¿te gustaría saber qué cifra alcanzó la producción y cómo se ubica frente a otros títulos del catálogo? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme pertenece a la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, la cual se basa en el manga de Koyoharu Gotoge.

Además, combina acción y fantasía, tiene una clasificación de 16+ y apunta a quienes ya acompañan a Tanjiro y al Cuerpo de Cazadores de Demonios en el anime.

¿QUÉ RÉCORD ALCANZÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL?

De acuerdo con la ficha oficial de la cinta en Crunchyroll, “Demon Slayer: Infinity Castle” muestra una calificación media de 4.9 sobre 5 con más de 100 mil valoraciones.

Y, al cierre de esta nota, este es el único largometraje que alcanzó esa marca en la plataforma. Es decir, ha hecho historia en el servicio de streaming.

Cabe resaltar que el podio actual de películas es el siguiente:

En animes, por su parte, el récord vigente lo tiene “Solo Leveling”, con más de un millón de votos de los usuarios.

Así, esto hace suponer que el próximo filme “Solo Leveling: Beyond the System” podría se parte del ranking oficial de películas de la plataforma.

Sea como sea, este logro confirma que hay un interés activo por la trilogía final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, cuya historia continuará con dos entregas más de “Infinity Castle” que aún esperan fecha de lanzamiento oficial.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En esta cinta, Tanjiro Kamado continúa su lucha junto al Cuerpo de Cazadores de Demonios y los Pilares para vencer a Muzan Kibutsuji y devolverle a Nezuko su humanidad.

Y, es que, tras el Entrenamiento de los Pilares, Muzan irrumpe en la Mansión Ubuyashiki y arrastra a todos al Castillo Infinito, donde arranca la batalla final entre cazadores y demonios.

¿QUÉ OPCIONES OFRECE CRUNCHYROLL PARA VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible en el catálogo de Crunchyroll con diversas opciones de subtítulos y doblaje.

En ese sentido, se ofrece audio en japonés, español, inglés y otros idiomas, además de subtítulos en varias lenguas.

Shinobu Kochō es uno de los personajes clave de la franquicia anime "Kimetsu no Yaiba" que aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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