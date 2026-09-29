La exitosa película “Demon Slayer: Infinity Castle”, la primera entrega de la trilogía cinematográfica con la que concluye el anime “Kimetsu no Yaiba”, se ha vuelto mucho más fácil de disfrutar desde casa. Y es que, tras su paso por los cines a nivel internacional, el filme del estudio Ufotable amplía su presencia en el streaming y ya se puede encontrar en varias plataformas al mismo tiempo. Así, si te gustaría saber dónde verla sin problemas desde el dispositivo de tu preferencia, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta retoma la historia de Tanjiro Kamado justo después del Entrenamiento de los Pilares, etapa en la que los miembros más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios se preparan para el enfrentamiento definitivo.

En este contexto, Muzan Kibutsuji irrumpe en la Mansión Ubuyashiki y arrastra a los cazadores al Castillo Infinito, una fortaleza cambiante controlada por los demonios.

Allí, Tanjiro, los Pilares y otros integrantes del Cuerpo quedan separados en distintos puntos del laberinto, donde deberán enfrentar a las Lunas Superiores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

LAS PLATAFORMAS DE STREAMING QUE YA TIENEN DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll fue la primera plataforma en tener la producción en su catálogo.

Aquí llegó desde el pasado 28 de julio del 2026, con audio en japonés y diversas opciones de doblaje y subtítulos.

Eventualmente, el lunes 28 de septiembre, “Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenó en Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones.

Y ese mismo día aterrizó en Disney+ (a nivel internacional), así como en Hulu (EE. UU. y Canadá).

Por otro lado, en Latinoamérica, HBO Max y Amazon Prime Video la sumaron a su catálogo el martes 29 de septiembre.

Es decir, al cierre de esta nota, tienes la posibilidad de disfrutarla en seis plataformas en total.

Cabe resaltar que, más allá del streaming, la película también está disponible para comprarse o alquilarse en formato digital.

Además, debes saber que su versión física en DVD y Blu-Ray se lanzó oficialmente en Japón el 29 de julio.

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” Y QUÉ VIENE DESPUÉS?

Según The Numbers, “Demon Slayer: Infinity Castle” sumó cerca de US$793,5 millones en todo el mundo, posicionándose como la película anime más taquillera de la historia.

Asimismo, al ser la primera cinta de la trilogía que cierra la historia de Tanjiro y compañía, ya se prepara su continuación: la parte 2 está en producción y se espera su llegada a la pantalla grande en algún momento del 2027.

En la frente de Tanjiro Kamado de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", resalta la evolución de su cicatriz, convertida en la Marca del Cazador de Demonios (Foto: Ufotable)

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