La larga espera a la que se sometieron los fans de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ya empieza a rendir frutos. Y es que, después de meses en los que solo había rumores y especulación acerca de cuándo llegaría la película “Infinity Castle” a una plataforma de streaming, por fin apareció la primera pista concreta sobre una fecha real para ver la cinta desde casa. Así, si llevas semanas revisando catálogos sin encontrar novedades, esta nota te interesará. Aquí te cuento todo lo que debes saber sobre el anuncio que ha sacudido al mundo del anime.

Vale precisar que la producción se estrenó en cines hace casi un año y se convirtió en un fenómeno de taquilla a nivel mundial.

Además, es fundamental para la franquicia, dado que es el filme con el que arranca la trilogía pensada para cerrar la adaptación animada de la obra original de Koyoharu Gotōge.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL STREAMING?

El portal MobileSyrup, en una versión previa de su artículo sobre los estrenos de Amazon Prime Video Canadá para julio, reveló que “Demon Slayer: Infinity Castle” llegaría al catálogo de Crunchyroll el 29 de julio del 2026, aunque luego el medio actualizó la nota y retiró esa referencia.

De acuerdo con CBR, este dato apuntaba de manera puntual al mercado canadiense, ya que Crunchyroll todavía no anuncia una fecha propia para su estreno en el streaming a nivel global.

Importante: hasta antes de que esta información apareciera en los listados, ningún territorio internacional tenía una fecha revelada, lo que convertía a Canadá en el primer mercado con pistas concretas al respecto.

Sin embargo, la eliminación del dato indicaría que hubo un error en las listas, un ajuste de programación o una confirmación no autorizada, por lo que, por ahora, conviene tratarlo como una fecha orientativa más que como un anuncio definitivo.

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” TARDA TANTO EN LLEGAR AL STREAMING?

Desde su lanzamiento oficial en la cartelera, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo varios relanzamientos en cines, lo que retrasó su salto natural al streaming.

Por otro lado, la fecha mencionada por el portal canadiense MobileSyrup coincide con el lanzamiento del Blu-ray y DVD exclusivo de Japón, también previsto para el 29 de julio.

Así, este cruce de fechas se perfila como el origen de la confusión y, en todo caso, podría anticipar una posible fecha sorpresa elegida por Crunchyroll para llevar la cinta a los hogares de sus suscriptores alrededor del mundo. ¡Solo el tiempo lo dirá!

¿QUÉ LUGAR OCUPA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LA FRANQUICIA?

Como mencioné previamente, “Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera de las tres películas pensadas para adaptar el tramo final del manga de Koyoharu Gotōge.

Por lo tanto, antes de disfrutarla, conviene tener al día la serie de televisión y la película previa “Mugen Train”, ya que “Infinity Castle” retoma la trama justo desde el entrenamiento de los Hashira.

Shinobu Kocho, la Pilar del Insecto, es un personaje clave de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí