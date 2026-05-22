En cada temporada de premios, la conversación entre los fans del anime se enciende alrededor de una pregunta muy concreta: cuál fue el título que marcó el año. Así, los Crunchyroll Anime Awards se instalaron como una brújula para quienes quieren saber por dónde empezar o qué ver después cuando se habla de lo más comentado del medio. Por eso, aquí hago un repaso por las producciones que ganaron el premio a Anime del Año: desde “Demon Slayer”, pasando por “Jujutsu Kaisen”... hasta llegar a “Solo Leveling”.

Vale precisar que el galardón al Anime del Año se entrega desde el 2017 y reconoce a la serie más destacada del ciclo anterior, elegida mediante una combinación de jurado especializado y voto del público.

De esta manera, junto con Película del Año, el premio se ha establecido como uno de los dos más importantes de la ceremonia y se actualiza con cada edición, lo que permite seguir la evolución de tendencias en la ficción.

Antes de continuar, mira el anuncio de nominados en los Crunchyroll Anime Awards 2026:

¿QUIÉNES HAN GANADO EL PREMIO ANIME DEL AÑO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS?

1. “Yuri on Ice”

El recorrido del Anime del Año en la premiación arranca con “Yuri on Ice”, producción de MAPPA que—en la edición del 2017—convirtió el patinaje artístico masculino, el romance y la representación queer en un fenómeno global.

2. “Made in Abyss”

A continuación, llegó “Made in Abyss”, de Kinema Citrus, que triunfó en la edición 2018 tras presentarse como una serie de aventura y fantasía oscura sobre dos niños explorando un abismo lleno de misterios.

En el anime "Made in Abyss", Riko es una joven huérfana que vive en la ciudad de Ōrth, un abismo lleno de peligros, criaturas monstruosas y reliquias valiosas (Foto: Kinema Citrus)

3. “Devilman Crybaby”

En el 2019, el turno fue de “Devilman Crybaby”, de Science SARU, un anime distribuido mundialmente por Netflix que reinterpreta el manga clásico de Go Nagai con una estética experimental y de terror apocalíptico.

4. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”

En el 2020, el premio recayó en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, de Ufotable, exitoso shonen que sigue la misión de Tanjiro y Nezuko en un Japón plagado de demonios.

Tanjiro Kamado, el protagonista principal del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", es reconocido fácilmente por su haori de cuadros verdes y negros, su cabello pelirrojo y la distintiva cicatriz en su frente (Foto: Ufotable)

5. “Jujutsu Kaisen”

En el 2021, volvió a destacar MAPPA con “Jujutsu Kaisen” (temporada 1), una historia de acción sobrenatural en la que Yuji Itadori se enfrenta a un mundo de maldiciones.

6. " Attack on Titan "

En el 2022, el estudio repitió el triunfo con “Attack on Titan: The Final Season Part 1″, tramo de cierre de la saga de Eren que inclina la trama hacia un tono más bélico y político.

Levi Ackerman aparece gravemente herido en este escena de la cuarta y última temporada del anime "Attack on Titan" (Foto: MAPPA)

7. “Cyberpunk: Edgerunners”

La edición del 2023 coronó a “Cyberpunk: Edgerunners”, de Studio Trigger en colaboración con CD Projekt, un spin-off del universo “Cyberpunk 2077″ disponible en Netflix que se hizo conocido por su intensidad emocional y estética futurista.

8. La temporada 2 de “Jujutsu Kaisen”

En el 2024, el premio regresó a “Jujutsu Kaisen” con su segunda temporada, lo que convirtió a la franquicia en la primera en obtener dos reconocimientos como Anime del Año.

Yuji es uno de los principales activos de los hechiceros para intentar frenar el caos en Shibuya a lo largo de la temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

9. “Solo Leveling "

Eventualmente, en el 2025, fue el turno de “Solo Leveling”, de A-1 Pictures, adaptación de un popular manhwa coreano de acción y fantasía que se ganó la preferencia del público a lo largo de sus episodios.

¿CUÁLES SON LOS NOMINADOS AL PREMIO ANIME DEL AÑO EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

En la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, la categoría de Anime del Año reúne al siguiente grupo de nominados:

“Dandadan” (temporada 2)

“Gachiakuta”

“My Hero Academia: Final Season” (temporada 8)

“Takopi’s Original Sin”

“The Apothecary Diaries” (temporada 2)

“The Summer Hikaru Die”

Así, se trata de una selección que combina acción, drama sobrenatural y propuestas más íntimas, lo que ofrece un panorama variado para quienes siguen de cerca el estado actual del mundo del anime.

La temporada 2 del anime "DAN DA DAN" se desarrolla a lo largo de 12 episodios y está nominada en los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Science SARU)

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