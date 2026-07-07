El calendario de estrenos del mundo del anime no se toma descansos y el 2027 ya se asoma como uno de los años más agitados para las franquicias más populares de la industria. Así, entre anuncios en convenciones, paneles especiales y confirmaciones de plataformas de streaming, se han ido ordenando las fechas de regreso de varios títulos clave. Entonces, la principal duda que queda entre los fans es sencilla: ¿cuáles son los proyectos que ya tienen espacio asegurado en la parrilla del próximo año? Por eso, si quieres saber la respuesta, esta nota es para ti.

Vale precisar que el público al que apunta esta oleada de anuncios es amplio: desde quien sigue el shonen de acción semana a semana, hasta quien prefiere maratonear temporadas completas cuando ya están disponibles.

Además, estudios como Ufotable, MAPPA, Madhouse y Wit Studio están detrás de buena parte de estas propuestas, cada una con su propio historial de calidad y sus propios tiempos de producción.

¿CUÁLES SON LAS FRANQUICIAS ANIMES CON PROYECTOS QUE LLEGAN EN EL 2027?

1. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”

Empiezo la lista con la segunda entrega de la trilogía cinematográfica “Demon Slayer: Infinity Castle”, la cual está fijada como proyecto futuro en el calendario de Ufotable, lo que empuja su estreno hacia el 2027.

Y si bien no hay una fecha exacta de lanzamiento, se estima que podría llegar a los cines después de mediados de ese año, dado que el estudio también tiene compromisos con “Genshin Impact” y “The Witch and the Beast”.

Cabe resaltar que la nueva película adaptaría los capítulos 158 al 183 del manga de Koyoharu Gotōge, con las batallas entre los Hashiras y las Lunas Superiores como núcleo de la historia.

Gyomei Himejima en el póster individual del personaje en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

2. “Jujutsu Kaisen”

Por otro lado, la parrilla de transmisión japonesa sugiere que la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” llegará en algún momento del 2027.

Y, por ahora, el estudio MAPPA tan solo ha revelado un tráiler de esta próxima entrega del anime.

3. “One Piece”

Esta franquicia, por su parte, estrenará “THE ONE PIECE”, el remake animado producido por Wit Studio para Netflix, en febrero del 2027.

Su temporada 1 se compone de 7 episodios en total, los cuales adaptan los primeros 50 capítulos del manga de Eiichirō Oda, desde “Romance Dawn” hasta el encuentro de Luffy con Sanji.

4. “Frieren: Beyond Journey’s End”

Respecto a “Frieren: Beyond Journey’s End”, el anime vuelve en octubre del 2027 con su esperada tercera temporada.

Además, en su panel del Anime Expo 2026, se confirmó el staff principal: la dirección de Tomoya Kitagawa, el guion de Tomohiro Suzuki y la música de Evan Call.

5. “Solo Leveling”

En el caso de esta franquicia, una película titulada “Solo Leveling: Beyond the System” está prevista para estrenarse en el 2027.

Y aunque no hay mucha información respecto al filme, todo apunta a que adaptaría el arco de la Doble Mazmorra del manhwa de Chugong.

6. “The Apothecary Diaries”

Finalmente, el retorno de “The Apothecary Diaries” ya tiene ventana asegurada.

Resulta que la temporada 3 llega en dos partes (la primera en otoño del 2026 y la segunda en la primavera del 2027), mientras que su película original se estrena en diciembre del 2026.

Y a ti, ¿cuál de estos lanzamientos es el que más te emociona?

Maomao es la brillante protagonista de la franquicia anime "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

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