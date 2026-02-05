Aunque la cuarta y última temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” terminó en junio de 2024, la emocionante historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra los demonios aún no termina. El popular anime terminará con una trilogía de películas que adaptarán el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. La primera parte, “Demon Slayer: Infinity Castle” llegó a los cines a partir de julio de 2025, pero el resto de las películas aún no tienen fecha de estreno. Por lo tanto, si aún no viste esta galardonada serie, te comparto el orden para hacerlo.

Los fanáticos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” esperaban ver el enfrentamiento final contra Muzan en una quinta temporada del anime. No obstante, el estudio Ufotable decidió que tres películas eran la mejor opción. La primera película terminó con los eventos del capítulo 157 del manga, por lo tanto, la secuela debe partir del capítulo 158 y centrarse en la pelea de Kukushibo.

Si deseas empezar en el mundo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, debes saber que la serie cuenta con cuatro temporadas, 63 episodios y cuatro películas (sin contar los largometrajes finales).

Muzan Kibutzuji es el antagonista principal de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". En la película "Castillo Infinito", se refugia en el corazón de la estructura (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” EN ORDEN?

En ocasiones, los animes se pueden ver de dos maneras: en orden de estreno y en orden cronológico. Como es el caso de “Jujutsu Kaisen”. Sin embargo, “Demon Slayer” tiene la ventaja de que en ambos casos el orden es el mismo.

Entonces, debes empezar por la primera temporada, “Resolución Inquebrantable”, se estrenó en 2019 y contó con 26 capítulos. Y seguir con la película “Demon Slayer: Mugen Train”, que también se adaptó a un arco argumental como parte de la segunda temporada, que también incluye el arco argumental “Distrito del Entretenimiento”.

Luego debes continuar con la tercera temporada, que adaptó el arco de Swordsmith Village, y la cuarta entrega, titulada “Hashira Training”, que solo cuenta ocho episodios. Con eso, solo resta la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Las películas tituladas “Rumbo a la Aldea de los Herreros” y "Rumbo al Entrenamiento de los Pilares" son recopilatorias que unen el final de una temporada con el inicio de la siguiente. Por lo tanto, no necesitas verlas si ya viste las temporadas completas en Crunchyroll o Netflix.

Este es el orden para ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”:

Temporada 1: Arco de Resolución Inquebrantable (26 episodios)

Temporada 2, parte 1: Mugen Train Arc (7 episodios) o película Mugen Train

Temporada 2, parte 2: Arco del Distrito del Entretenimiento (11 episodios)

Temporada 3: Arco de la Aldea del Herrero (11 episodios)

Temporada 4: Arco de entrenamiento de Hashira (8 episodios)

Demon Slayer: Infinity Castle (Parte 1 , 2025)

Demon Slayer: Infinity Castle 2 (por confirmar)

Demon Slayer: Infinity Castle 3 (por confirmar)

Obanai Iguro en una escena de la película "Demon Slayer Infinity Castle", la primera de la trilogía que adapta el arco final del manga (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí