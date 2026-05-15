Tras el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), que ha sido un rotundo éxito, la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios ha entrado en su recta final, así que los fans del universo creado por Koyoharu Gotōge esperan con ansias novedades de las próximas películas. Por lo pronto, puedes volver a ver las cuatro temporadas del anime y comprobar las veces que la adaptación ha superado al material original.

En ocasiones, las adaptaciones de anime no logran trasladar la esencia plasmada en el manga, pero “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ha redefinido el estándar del anime shonen gracias al impecable trabajo del estudio de animación Ufotable. Gracias a que combina técnicas tradicionales 2D con entornos 3D, ha logrado secuencias de acción fluidas, colores vibrantes y una dirección de cámara que hace que cada pelea se sienta espectacular e inmersiva.

La espectacular producción del estudio Ufotable logró que el ritmo apresurado de algunas viñetas del manga se transformara en experiencias visuales y emocionales memorables. Por lo tanto, estos son algunos de los momentos claves en los que el anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” superó significativamente al manga.

LOS MOMENTOS EN LOS QUE EL ANIME “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” SUPERÓ AL MANGA

1. Tengen Uzui vs. Gyutaro

El enfrentamiento entre el Pilar del Sonido, Tengen Uzui, y la Luna Superior Seis, Gyutaro, ocurre durante el clímax del arco del Distrito de Entretenimiento. En el material original, la coreografía de la batalla final fue directa pero estática, mientras que Ufotable extendió el combate agregando una brutal perspectiva en primera persona y logró que fuera considerada una de las producciones visuales más impactantes en la historia del anime.

En "Demon Slayer", Gyutaro es uno de los principales antagonistas. La verdadera Luna Superior Seis destaca por su aspecto macilento y por compartir cuerpo con su hermana Daki (Foto: Ufotable)

2. Tanjiro vs. Rui

En el episodio 19 de la primera temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Tanjiro se enfrenta a Rui luego de lidiar con el Padre Demonio Araña. Mientras en el material original la pelea transcurre de forma veloz en pocos paneles, en el anime se convierte en una las secuencias más emotivas gracias a la calidad, la fluidez y otros detalles destacables del trabajo del estudio. Asimismo, la musicalización juega un rol muy importante.

Rui, la Quinta Luna Inferior de las Doce Lunas Demoníacas, ejerce su poder en el Monte Natagumo. Es famoso por su trágica historia y su obsesión enfermiza por crear una "familia" falsa" (Foto: Ufotable)

3. La llegada de Muzan a la Finca Ubuyashiki

En el séptimo episodio de la cuarta y última temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Muzan Kibutsuji, el principal antagonista de la serie, llega a la Finca Ubuyashiki. En el manga, el Rey Demonio simplemente camina hacia la residencia en un par de viñetas. Pero en el anime, su entrada se transformó en una escena de puro suspenso.

Para lograr esa sensación en los espectadores, el estudio uso de cámara lenta, humo volumétrico y una banda sonora imponente.

Muzan Kibutsuji es conocido como el Demonio Original y el villano principal de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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