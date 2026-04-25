Después de su exitoso estreno, los récords que ha alcanzado y los premios que ha recibido, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) se ha convertido en un gran referente en el mundo del anime. Por eso, no es una sorpresa que la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge se ubique en el primer lugar de distintas listas. El ranking que lidera en abril de 2026 es “Los 20 mejores animes que debes ver ahora mismo”.

Aunque en realidad es la serie “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” la que ha conseguido el primer lugar en la lista publicada por el sitio web de encuestas japonés Ranking!, en gran parte se debe a la cinta que compite por quedarse con el Premio de Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards.

El “Ranking de Animes que no te puedes perder ahora [Edición de Abril de 2026]” se basa en los votos de 1103 hombres y mujeres de entre 10 y 50 años.

Con 80 votos, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” lidera la lista de los mejores animes que debes ver ahora mismo (Foto: Ufotable)

RANKING DE LOS MEJORES ANIMES QUE DEBES VER AHORA MISMO

Estos son los animes que ocupan los primeros diez puestos de este ranking. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Aparece tu favorito?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (80 votos) Detective Conan (77 votos) The Apothecary Diaries (68 votos) Frieren: Beyond Journey’s End (47 votos) Re:Zero - Starting Life In Another World (37 votos) Spy x Family (36 votos That Time I Got Reincarnated as a Slime (35 votos) Oshi no Ko (34 votos) Kingdom (33 votos) Jujutsu Kaisen (32 votos)

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” lidera la lista con 80 votos, así que si por alguna razón aún no has visto este animes, aprovecha el fin de semana para maratonear las cuatro temporadas y los 205 episodios, que están disponibles en Crunchyroll y Netflix.

El segundo lugar lo ocupa “Detective Conan”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gōshō Aoyama, y que narra la historia de Shinichi Kudo, un brillante detective adolescente envenenado por una misteriosa organización criminal. Debido a eso, su cuerpo se encoge al de un niño de siete años, obligándolo a adoptar la identidad de Conan Edogawa.

“Detective Conan”, basado en el manga escrito e ilustrado por Gōshō Aoyama, ocupa el segundo lugar en este ranking de Japón (Foto: TMS Entertainment)

En este ranking también aparecen animes populares como “The Apothecary Diaries”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Re:Zero - Starting Life In Another World”, “Spy x Family” y “Oshi no Ko”.

A pesar de una exitosa tercera temporada, “Jujutsu Kaisen” solo consiguió 32 votos y ocupa el puesto 10. Sin duda, los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami no están de acuerdo.

Por si tenías curiosidad por los otros animes que aparecen en esta lista, te comparto la segunda parte:

Shangri-La Frontier (31 votos ) One Piece (30 votos) Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (Danmachi) (28 votos) Haikyuu!! (27 votos) 86: Eighty-Six (26 votos) Dandadan (25 votos) Tengoku Daimakyō (24 votos) Mashle (23 votos) Uma Musume Pretty Derby (21 votos) Love Live! (20 votos)

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