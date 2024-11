“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” está basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, pero el anime no siempre sigue la línea original al pie de la letra. Las licencias creativas de la serie no son la regla; sin embargo, cuando ocurren, son memorables.

Desarrollado por Ufotable, el anime de “Demon Slayer” comenzó a emitirse en abril de 2019 y desde entonces han sido vistas cuatro temporadas de la franquicia, además de una película. Asimismo, fue anunciada una trilogía cinematográfica que cerrará la historia del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Hasta entonces, continúa entre las producciones más vistas del género a nivel mundial.

De hecho, Netflix habilitó recientemente el ‘Hashira Training Arc’, donde tiene lugar una de las escenas originales más memorables del anime.

LOS AVIONES DE PAPEL

El arco del entrenamiento con los Pilares consta de apenas 12 capítulos en el manga, que el anime adaptó con esfuerzo en 8 que reflejaron la intensidad de la preparación de los Demon Slayer bajo la guía de sus líderes. Solo que a diferencia del pasaje original, la versión para la televisión incluyó algunos momentos de distensión que mostraron el lado más amigable y personal de la compañía. ¿Por ejemplo? La competencia de aviones de papel.

Tanjiro reta al Hashira de la Niebla (Foto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Ufotable)

El cuarto episodio del arco abordó el severo entrenamiento, sin contemplaciones, en la casa de Muichiro, uno de los pilares más temidos del cuerpo por su indiferencia e inexpresividad. No obstante, eso cambia cuando Tanjiro entra a escena.

Luego de haber batallado juntos en la aldea de los herreros, Tanjiro conoce mejor al Hashira de la Niebla y hace lo posible para que el resto de compañeros del cuerpo reconozcan también el lado más cálido del cazador de demonios. ¿Cómo? A través de una batalla de avioncitos de papel.

Tanjiro desafía a Muichiro y apuestan que el Pilar tratará mejor al resto de pupilos si pierde. Desde luego, Muichiro gana, aunque pronto el resto de cazadores lo retan y la competencia se vuelve una fiesta entre amigos.

Muichiro derrota sin problemas a Tanjiro (Foto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Ufotable)

A pesar de que la guerra está cerca, el Cuerpo de Exterminio de Demonios comparte un divertido momento de camaradería, donde vuelven a tener una vida normal o, al menos, un descanso de tantas preocupaciones y miedos. A diferencia del manga, donde no existe la escena de los aviones, el anime consigue este efecto de paz que ha sido muy aplaudido por los fieles seguidores de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Una de las últimas alegrías del Cuerpo de Exterminio de Demonios antes de la batalla final contra Muzan (Foto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Ufotable)

Otras escenas inéditas del ‘Hashira Training Arc’

El mismo arco de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” incluye algunos otros pasajes originales del anime como el intento de Tanjiro de convencer a Giyu Tomioka de unirse al entrenamiento o el reencuentro del mismo Tanjiro con Kanamori.

Para el final del anime pueden esperarse aún más sorpresas de este tipo.

¿CÓMO VER DEMON SLAYER?

Todas las temporadas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” están disponible, con subtítulos y dobladas al español, en Crunchyroll y Netflix.

Las últimas películas del anime aún no tienen fecha de estreno, pero llegarán primero al cine antes de ser habilitadas en las plataformas de streaming.