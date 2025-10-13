“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” expone demonios con pasados tan trágicos como humanos, y en esta nota se identifica cuáles tienen las historias de fondo más desgarradoras, con un ranking ascendente que explica por qué su caída estremece tanto como sus crímenes.

Ambientada en la era Taishō, la obra muestra a monstruos que fueron personas quebradas por el dolor, la culpa o la pérdida; conocer sus orígenes añade capas de emoción y controversia a la saga. Advertencia: este artículo contiene spoilers de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

LA LISTA DE DEMONIOS CON LAS HISTORIAS DE FONDO MÁS DESGARRADORAS EN “DEMON SLAYER”

A continuación, un ranking ascendente con dos líneas por personaje antes de su síntesis. Cada caso refleja un quiebre humano distinto que derivó en horror. La empatía no absuelve, pero sí explica el vacío que dejaron atrás.

7. Demonio Araña Madre

Convertida a la fuerza por Rui, quedó atrapada en una “familia” impuesta donde sufrió abuso y miedo constante. Anheló un atisbo de paz y una familia real. Al cruzarse con Tanjiro, aceptó el final como liberación, no como castigo. Su muerte funciona como respiro trágico tras una existencia sometida al terror.

6. Señora Tamayo

Muzan la transformó contra su voluntad; en su sed inicial mató a su esposo e hijos, y cargó culpas insoportables. Rompió con Muzan, dedicó siglos a buscar una cura y a ayudar a otros. En el Castillo Infinito, se sacrificó para frenar a Muzan y dar una oportunidad al Cuerpo de Cazadores.

5. Kyogai (Demonio del Tambor)

Soñó con ser escritor y recibió desprecio de su mentor hasta quebrarlo. Buscó validación al precio de su humanidad. Ya como demonio, su percusión sustituyó las palabras que nunca le reconocieron. Solo halló calma cuando Tanjiro valoró su “música”. Su tragedia es el talento silenciado.

4. Gyutaro

Creció en pobreza extrema, marginado por su aspecto y la violencia del distrito. Su único lazo puro fue Ume. Tras hallarla quemada y agonizante, aceptó la oferta de Doma. Como demonio, su amor torcido y resentimiento contra el mundo definieron una furia que nació del abandono.

3. Daki

Nacida Ume, belleza y miseria marcaron su destino en la Ribera de Rashomon. Tras resistir a un samurái, recibió una condena brutal. Junto a Gyutaro, Muzan la convirtió y compartió la Luna Superior Seis. La dependencia mutua con su hermano sostiene una tragedia de dos víctimas del mismo entorno.

Daki tiene la habilidad de manipular su carne y transformarla en fajas de telas, siendo incluso capaz de transformar su cuerpo (Foto: IMDB)

2. Akaza

Hakuji robó para cuidar a su padre enfermo; quedó solo tras el suicidio de este. Halló propósito en el dojo de su maestro y amor en Koyuki. Un rival envenenó el pozo y los mató. Cegado por el dolor, Hakuji masacró al dojo rival; Muzan lo llevó a olvidar su vida humana hasta su último combate.

En “Demon Slayer: Infinity Castle”, el enfrentamiento entre Tanjiro y Akaza marcará el destino del mundo demoníaco (Foto: Ufotable)

1. Rui

Niño enfermo que deseó fuerza para vivir, recibió sangre de Muzan y pagó con su humanidad. Tras matar a sus padres, buscó una “familia” con hilos de control y miedo. Al morir, comprendió el amor de sus padres y fue perdonado en un cierre tan amargo como redentor. Su tragedia es la soledad hecha dogma.

