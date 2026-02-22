Los fanáticos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” siempre están atentos a las novedades del anime. Si bien quedaron maravillados con el estreno de la exitosa película “Demon Slayer: Infinity Castle” en 2025, ahora están en cuenta regresiva para el próximo 6 de marzo, una fecha que se perfila como un gran día para sus seguidores. Las redes sociales, foros y comunidades de fans ya están llenas de especulaciones, teorías y expectativas sobre lo que podría ocurrir ese día. El motivo te lo detallamos en esta nota, para que no te pierdas nada de lo que viene en el universo de “Kimetsu no Yaiba”.

Al igual que en el resto de la franquicia, Tanjirō Kamado es el protagonista de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿POR QUÉ EL 6 DE MARZO ES UN GRAN DÍA PARA LOS FANÁTICOS DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Resulta que el filme “Demon Slayer: Infinity Castle” regresará a los cines de Estados Unidos este 6 de marzo de 2026. Así, como lo lees: tras haber batido récords de taquilla cuando se estrenó por primera vez en las salas norteamericanas en septiembre de 2025, ahora vuelve por tiempo limitado, pero con un formato totalmente diferente. Nos referimos a ScreenX, una experiencia de cine inmersivo, que amplía la proyección cinematográfica a 270 grados y extiende la imagen principal hacia las paredes laterales de la sala.

La película se exhibirá tanto en japonés con subtítulos en inglés como en su doblaje al inglés, protagonizada por Channing Tatum y Rebecca Wang.

Para alegría de los fanáticos, la preventa de entradas arrancó el 20 de febrero, así que ya pueden adquieran una butaca a través de la web oficial del filme y las plataformas de las cadenas de cine participantes.

Aunque el 6 de marzo es la fecha más esperada por los seguidores del anime en EE.UU., es importante que sepas que esta película volverá a reestrenarse bajo el mismo nuevo formato en el Reino Unido, pero llegará al día siguiente: sábado 7 de marzo.

El largometraje nos muestra a Tanjiro Kamado y sus compañeros luego de haber completado el duro programa de Entrenamiento Hashira, cuando de pronto Muzan aparece en la Mansión Ubuyashiki para desencadenar una crisis que arrastra a todos los cazadores al misterioso Castillo Infinito, un escenario laberíntico se convierte en el campo de batalla para la guerra final entre humanos y demonios.

Vale comentar que “Infinity Castle” es la primera entrega de una trilogía que adapta el arco final del manga original de Koyoharu Gotouge.

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" explora géneros como el drama, la fantasía, las aventuras y la acción (Foto: Ufotable / TOHO)

