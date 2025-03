Desde su estreno en 2019, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos tiempos. Por eso, los fanáticos de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge esperan con ansias el final de la historia de Tanjirō Kamado y los cazadores de demonios. El Arco del Castillo Infinito será adaptado en una trilogía de películas. Pero Nezuko no será parte de ellas. ¿Por qué?

Tanjiro y su hermana, Nezuko, han sido parte fundamental de la trama de las cuatro temporadas del anime que sigue a un grupo de cazadores que se enfrentan a poderosos demonios que amenazan a la humildad. Por eso, resulta una sorpresa, al menos para los que no han leído el manga, que Nezuko no tenga un rol relevante en las próximas películas.

¿POR QUÉ NEZUKO NO APARECERÁ EN “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - ARCO DEL CASTILLO INFINITO”?

Nezuko ha evolucionado desde que se convirtió en demonio en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Aunque conservaba una parte de su humanidad, sus poderes demoníacos no dejaron de desarrollarse. No obstante, al igual que los otros demonios, era vulnerable a la luz del sol. Pero eso cambió al final del arco de la Aldea del Herrero, donde la hermana de Tanjiro logró superar su debilidad.

La luz del sol ya no lastima a Nezuko, la hermana de Tanjiro, en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", así que Muzan la necesita para replicar la hazaña (Foto: Ufotable)

Gracias a esa nueva habilidad, Nezuko logró desprenderse del trozo de bambú que llevaba en la boca y volver a hablar con normalidad. No obstante, también se convirtió en el objetivo principal de Muzan Kibutsuji, el poderoso demonio que anhela poder resistir la luz solar.

Durante más de un milenio, Muzan se ha dedicado a buscar una solución para su debilidad, ya que hasta el demonio más poderoso puede morir si se expone a la luz del sol. Muza solo necesita replicar la hazaña de Nezuko para alcanzar la verdadera inmortalidad, así que busca capturarla.

La ausencia de Nezuko es clave para la victoria de los cazadores

La principal ventaja del Cuerpo de Cazadores de Demonios frente a Muzan Kibutsuji es la luz solar. Por lo tanto, si Nezuko cae en sus garras, podría significar el fin de la humanidad. Muzan podría descubrir la forma de superar su debilidad y nadie tendría la posibilidad de derrotarlo.

Por eso, en la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Castillo Infinito”, Nezuko debe mantenerse fuera del alcance de Muzan para no complicar la situación para Tanjiro y los cazadores de demonios.

Si Muzan Kibutsuji atrapa a Nezuko y logra descubrir el secreto para resistir la luz del sol, los protagonistas de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” no podrán vencerlo (Foto: Ufotable)