La película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” ha sido el evento cinematográfico de anime más grande del año, consolidando su éxito en los mercados mundiales. Distribuida por Crunchyroll, llegó a recaudar más de US$580 millones a nivel global, superando todos los hitos anteriores del género y situándose incluso por encima de grandes estrenos de Hollywood en la taquilla de 2025. Ahora lo que se preguntan los fanáticos es si llegará a la plataforma Netflix.

La saga, que ya era exitosa por su manga y serie en plataformas como Crunchyroll y Netflix, ha firmado su dominio con una puesta en escena espectacular, uniendo legiones de seguidores de la Generación Z y Alfa. La trama lleva al Cuerpo de Cazadores de Demonios al corazón del Castillo Infinito, donde Tanjiro y los Hashira luchan contrarreloj contra los demonios de Muzan en una batalla definitiva, propulsando el fenómeno de “Demon Slayer” hacia el estatus de obra legendaria en la cultura pop global.

¿LLEGARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A NETFLIX?

Por el momento, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” no tendrá un estreno inmediato en Netflix tras su paso por cines. La película pertenece a Crunchyroll —filial de Sony— y se reserva para su propia plataforma tras la fusión con Funimation. Aunque Sony y Netflix han firmado acuerdos para distribuir otros éxitos como “Uncharted” y “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, este no aplica por ahora al filme de anime, aunque nada impide que sea negociado a futuro.

Eso sí, existen buenas razones para mantener la esperanza: todas las temporadas anteriores de “Demon Slayer” están disponibles en Netflix, y el historial de licencias sugiere que la plataforma podría añadir “Infinity Castle” en próximos meses, quizás alrededor del lanzamiento de secuelas de la franquicia. Por ahora, Crunchyroll será el destino exclusivo, pero los fanáticos pueden permanecer atentos a novedades, pues la puerta a Netflix continúa abierta para el fenómeno del año.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” nos lleva al corazón del enfrentamiento final entre Tanjiro y los Hashira contra Muzan y sus demonios más poderosos. Esta trama atrapante, junto a su animación de vanguardia, ha dejado a millones de espectadores pidiendo más, posicionando a la franquicia como una de las favoritas del streaming y la cultura pop internacional.

