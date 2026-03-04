A propósito del éxito de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que se estrenó el 8 de enero de 2026, te comparto una lista con otros animes shonen que no puedes dejar de ver. El shonen se caracteriza por incluir acción, aventuras, amistad y superación personal, además, generalmente, se centra en el viaje del héroe, que debe superarse, enfrentarse a rivales y suele formar amistades sólidas. Algunos ejemplos son “Dragon Ball”, “Naruto”, “One Piece”, “Bleach”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “My Hero Academia”.

No obstante, algunos de los mencionados anteriormente tienen muchos episodios, así que deberías empezar por las series que tienen menos de 100 capítulos. Para evitar confusión, no consideremos los animes shonen que aún están en emisión porque eventualmente podría superar dicho número de episodios.

ESTOS SON LOS ANIMES SHONEN MODERNOS QUE TIENEN MENOS DE 100 EPISODIOS

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” terminó tras cuatro temporadas y 63 episodios, así que puedes ver el popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge en Crunchyroll. No obstante, debes tener en cuenta que la historia cerrará con una trilogía que adapta el arco final del material original. Y tendrás que esperar algunos años para ver el desenlace de la historia de Tanjiro y su grupo.

Temporadas: 4

Episodios: 63

Tanjiro Kamado es el protagonista principal de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que regresa a la televisión japonesa (Foto: Ufotable / TOHO)

2. Attack On Titan

“Attack On Titan” (“Shingeki no Kyojin”) terminó a finales del 2024 luego de cuatro temporadas y 89 capítulos, además de varios episodios especiales y OVAs. El anime de fantasía oscura postapocalíptica se basa en el manga homónimo de Hajime Isayama y se ambienta en un mundo en el que la humanidad vive dentro de ciudades rodeadas de enormes muros debido a Titanes que devoran a los humanos.

Temporadas: 4

Episodios: 89

Eren Jaeger es el protagonista de "Attack on Titan", que terminó en 2024 tras cuatro temporadas y 89 capítulos (Foto: MAPPA)

3. Fire Force

“Fire Force” también es otra excepción, ya que aún sigue en emisión, pero se tratan de sus últimos episodios. El anime basado en manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo terminará en abril de 2026 con la adaptación del arco final del material original y tras tres temporadas y poco más de 69 episodios. Aún tienes tiempo de ponerte al día antes del gran final de la historia de Shinra Kusakabe y sus compañeros de la Compañía 8 de la Fuerza de Fuego Especial.

Temporadas: 3

Episodios: 73

La tercera temporada de "Fire Force" terminará en abril de 2026 luego de tres temporadas (Foto: David Production)

4. Blue Exorcist

Al igual que “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”, “Blue Exorcist” es un popular anime shonen de acción y fantasía sobrenatural. La serie basada en el manga de Kazue Kato sigue a Rin Okumura, quien descubre ser hijo de Satanás y decide convertirse en exorcista en la Academia de la Verdadera Cruz tras la muerte de su padre adoptivo. Tiene cinco temporadas emitidas entre 2011 y 2025, sumando un total aproximado de 70-75 episodios (dependiendo de la inclusión de OVAs y arcos especiales).

Temporadas: 5

Episodios: 70-75

Renzō Shima y Rin Okumura son dos personajes del anime “Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga” (Foto: A-1 Pictures)

5. The Promised Neverland

Probablemente, no es tan popular como las anteriores, pero “The Promised Neverland” también es una buena opción para los fanáticos de los animes shonen. La serie de dos temporadas y 23 episodios se basa en el manga del mismo nombre, escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu. Se centra en un grupo de niños huérfanos, que descubren que su “paraíso” es en realidad una granja donde son criados como alimento para demonios.

Temporadas: 2

Episodios: 23

"The Promised Neverland" es un anime se basa en la serie manga escrita por Kaiu Shirai e ilustrada por Posuka Demizu (Foto: CloverWorks)

