Gracias a su inmenso éxito en mercados internacionales, la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se convirtió en la innegable carta de presentación con la que Aniplex, su productora, quiere mostrarle al mundo hacia dónde va el negocio del anime. Así, el nuevo presidente de la compañía ha destapado el plan que tiene pensado para que la saga siga creciendo fuera de Japón y conserve el impulso que ganó en los últimos años. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Demon Slayer” sigue a Tanjiro Kamado, un chico que vive en las montañas con su familia hasta que, al volver de vender carbón, descubre que todos han sido asesinados por un ataque demoníaco y que su hermana menor, Nezuko, sobrevivió, aunque transformada en un demonio.

Desde ahí, el muchacho decide vengar a su familia enfrentándose a Muzan Kibutsuji, el ser maligno original y líder de todos los otros.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUIÉN ES EL NUEVO PRESIDENTE DE ANIPLEX Y QUÉ DICE SOBRE “DEMON SLAYER”?

Este 2026, Nishimoto Shu asumió la presidencia de Aniplex luego de una carrera de más de una década y media dentro de la compañía.

Además, según Variety, desde el 2017, el ejecutivo llegó a presidir Aniplex of America, la oficina encargada de expandir las franquicias de la empresa en mercados como el estadounidense.

Así, Nishimoto explicó que su experiencia liderando la operación internacional le dejó claro que el anime dejó de ser un gusto reservado a un grupo reducido de fans.

“Demon Slayer” es, en ese sentido, el caso que mejor resume ese cambio: pasó de ser visto por unos pocos a un título que hoy conocen generaciones enteras fuera de Japón.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA EXPANDIR LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER”?

El plan de Aniplex para la franquicia “Kimetsu no Yaiba” pasa por tratarla como un activo global de largo plazo.

En su entrevista con Variety, Nishimoto resaltó que la idea es evaluar las formas de explotación más adecuadas para cada propiedad: cine, streaming, merchandising, videojuegos, eventos en vivo y exhibiciones, todo pensado desde una mirada global.

Sin embargo, un punto central de la estrategia tiene que ver con no diluir la identidad japonesa de la saga para adaptarla al gusto internacional.

Y es que la originalidad del manga y el anime, construida sobre una manera particular de contar historias y de mirar el mundo, es justamente lo que explica el éxito de “Demon Slayer” fuera de sus fronteras.

¿QUÉ PAPEL CUMPLEN UFOTABLE Y CRUNCHYROLL EN ESTE PLAN?

Ufotable, el estudio responsable de la animación de “Kimetsu no Yaiba”, sigue siendo una pieza clave de esta estrategia de expansión.

Asimismo, dentro del ecosistema de Sony, Crunchyroll ocupa un lugar particular para Aniplex: Nishimoto la describe como una fuente de información en tiempo real sobre lo que conecta con las audiencias internacionales, algo que influye de forma directa en las decisiones que se toman sobre el futuro de franquicias como esta.

Es decir, Aniplex busca que la relación entre el estudio creativo y sus socios de distribución internacional funcione como un mismo engranaje, en lugar de tratarlos como etapas separadas del negocio.

Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento, en el póster individual del personaje para la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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