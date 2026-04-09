La historia de Tanjiro Kamado, un joven de buen corazón que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para combatir seres despiadados y encontrar una cura para su hermana Nesuko, cautivó a los fanáticos del anime. Por eso, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” fue un éxito desde su primera temporada, que se estrenó en 2019, y sus películas no han sido la excepción. De hecho, “Mugen Train” rompió varios récords al convertirse en la película japonesa más taquillera de 2020, la primera película más taquillera de Japón y la película de anime más taquillera de la historia.

Por supuesto, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), la primera película de la trilogía que marca el final de la serie de manga shōnen de Koyoharu Gotōge, superó a su predecesora y consiguió varios premios y reconocimientos. Además, ambas películas se ubican entre los animes más taquilleros de todos los tiempos en Japón.

No obstante, uno de los récords que la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ostentaba fue superado por un icono del anime de los 90 que no es muy popular entre el público occidental. Se trata de “Detective Conan”, que estrena su vigésima novena película.

Kyōjurō Rengoku es uno de los personajes más importantes de "Demon Slayer: Mugen Train", película que batió récords de taquilla en Japón y el resto del mundo (Foto: Ufotable)

EL IMPORTANTE RÉCORD DE TAQUILLA DE “DEMON SLAYER” QUE SUPERÓ DETECTIVE CONAN

El calendario oficial de proyecciones de “Detective Conan: Fallen Angel of the Highway” en Japón reveló que la película número 29 de la franquicia tendrá un total de 59 proyecciones en el cine T-Joy Yokohama el día de su estreno. Cifra con la que supera a “Demon Slayer: Mugen Train”, que se proyectó un total de 42 veces en su día de estreno en los cines Toho de Shinjuku.

La película anime que se estrenará en Japón el 10 de abril de 2026 tiene programada 50 proyecciones tradicionales y 8 proyecciones en Dolby Cinemas en T-Joy Yokohama. Mientras que en Toho Cinemas Shinjuku tiene programadas 44 proyecciones, dos más que las que tuvo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie - Mugen Train”.

LO QUE SABEMOS DE LA NUEVA PELÍCULA DE “DETECTIVE CONAN”

“Detective Conan” es un anime basado en la serie manga escrita e ilustrada por Gōshō Aoyama que es muy popular en Japón. El éxito de la franquicia producida por TMS Entertainment es tal que ha estrenado prácticamente una nueva película por año desde 1997.

“Detective Conan: Fallen Angel of the Highway”, también conocida como “Detective Conan: Highway no Datenshi”, ha generado gran expectación con tráilers que muestran intensas escenas de acción. La trama explora la dualidad entre el deber policial y las heridas del pasado, prometiendo mucha velocidad y misterio.

La película 29 de la franquicia narra la investigación de Conan y Chihaya Hagiwara sobre una misteriosa “moto negra” que causa el caos en Yokohama. El principal sospechoso, apodado el “Ángel Negro”, utiliza tecnología de alta gama para cometer crímenes a alta velocidad.

“Detective Conan: Fallen Angel of the Highway”, la película 29 de la franquicia, se estrena el 10 de abril de 2026 (Foto: TMS Entertainment)

¿DE QUÉ TRATA “DETECTIVE CONAN: FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “Conan, Ran, Sonoko y Kogoro se dirigían al distrito Minato Mirai de Yokohama con la entusiasta de las motocicletas Masumi Sera para el Festival de Motocicletas de Kanagawa. Entonces, apareció una misteriosa motocicleta negra, saltando sobre el auto que transportaba a Conan y los demás. Y persiguiéndola estaba Chihaya Hagiwara, de la Unidad Móvil de Tráfico de la Policía Prefectural de Kanagawa, la ‘Diosa del Viento’ que Ran había visto una vez. Sin embargo, tras una feroz persecución, la motocicleta de Chihaya quedó destrozada y dejó escapar al objetivo en el último momento.

Al llegar al recinto del festival en Yokohama, Conan y los demás presenciaron la presentación de una nueva motocicleta policial equipada con tecnología de punta, llamada ‘Angel’. En medio de esto, surgieron informes de que una ‘motocicleta negra’ fugitiva había aparecido ahora en el centro de Tokio, evadiendo la persecución del Departamento de Policía Metropolitana. El propósito del alboroto sigue siendo desconocido, pero la carrocería del vehículo guarda un parecido asombroso con ‘Angel’. La policía ha apodado a la moto Angel negra como ‘Lucifer’ y continúa su búsqueda.”

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