En la antesala de su batalla decisiva junto a Mitsuri Kanroji en la película secuela “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, el poderoso Hashira Obanai Iguro volvió a captar la atención de los seguidores de la franquicia anime “Kimetsu no Yaiba”. Y es que Ufotable celebró el cumpleaños del Pilar de la Serpiente con una nueva ilustración oficial, mensajes y activaciones temáticas que resaltan la popularidad de uno de los miembros más singulares, reservados y exigentes del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Vale precisar que la fama de Obanai Iguro de ser el más “frío” del grupo tiene raíz en una infancia marcada por el abandono y la culpa, algo que la propia historia ha ido revelando con el paso del tiempo.

Esa experiencia explica su disciplina extrema y la desconfianza con la que suele relacionarse con las demás personas.

De esta manera, su cercanía con Mitsuri Kanroji, la Pilar del Amor, adquiere un significado especial, ya que ella representa uno de los pocos vínculos que logra atravesar esa coraza.

LA ILUSTRACIÓN PUBLICADA POR EL CUMPLEAÑOS DE OBANAI IGURO DE “DEMON SLAYER”

Tal como revela el sitio oficial de “Demon Slayer”, cada 15 de septiembre se celebra el cumpleaños de Obanai Iguro, y por ese motivo Ufotable, el estudio detrás del anime, publicó una tarjeta de conmemoración con una ilustración mini-chara inédita del personaje.

Así, la pieza lo muestra en un escenario de teatro con luces y cortinas rojas, sosteniendo a su serpiente Kaburamaru en versión de neón.

¿Te gustaría ver la imagen especial? Pues, puedes hacerlo debajo de estas líneas.

La ilustración oficial con la que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" conmemora el cumpleaños de Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente (Foto: Ufotable)

¿CÓMO SE CELEBRA EL CUMPLEAÑOS DE OBANAI IGURO DE “DEMON SLAYER” EN JAPÓN?

En Japón, la celebración por el cumpleaños de Obanai Iguro también llegó a las cafeterías de Ufotable, donde se habilitaron activaciones especial dedicadas al Pilar de la Serpiente.

Estas propuestas incluyen un menú temático y mercancía conmemorativa, disponibles del 15 de septiembre al 12 de octubre.

¿CÓMO SERÁ LA BATALLA DE OBANAI IGURO EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2?

En “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, Obanai Iguro asumirá un rol clave dentro del Castillo Infinito al enfrentarse, junto a Mitsuri Kanroji, a Nakime, la Luna Superior Cuatro que controla la estructura de la fortaleza mediante su biwa (instrumento musical tradicional japonés).

En ese sentido, la batalla buscará desactivar el poder del castillo para que los Pilares puedan avanzar hacia Muzan Kibutsuji, por lo que la Respiración de la Serpiente y la del Amor deberán coordinarse para tratar de sobrevivir.

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