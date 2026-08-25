Aunque la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) aún no tiene fecha de estreno, sin duda, cada vez falta menos para ver las próximas batallas, que promete ser más intensas y emocionantes. Gracias al manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, se conocen los enfrentamientos principales que se adaptarán en la esperada secuela y las poderosas Lunas Superiores contra las que lucharán los Cazadores de Demonios.

La segunda película de la trilogía que adapta el final de la historia de Tanjiro Kamado iniciará desde la mitad del capítulo 157 del material original y podría llegar hasta el capítulo 180, así que, llevará a la pantalla grande una de las batallas más sangrientas de la saga. Un grupo de cazadores tendrá que vencer a Kokushibo (Primera Luna Superior).

Se trata del demonio más poderoso después de Muzan Kibutsuji, así que no será un rival fácil de derrotar. Por lo tanto, Muichiro Tokito, Sanemi Shinazugawa, Genya y Gyomei Himejima se unirán para enfrentarlo. Precisamente, Gyomei, que es uno de los más fuertes, es el protagonista de la nueva ilustración de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, tendrá un rol fundamental en la segunda parte de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Ufotable / TOHO)

LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE GYOEMI HIMEJIMA ANTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”

El 23 de agosto de 2026, el estudio ufotable compartió una nueva ilustración de Gyomei Himejima para conmemorar el cumpleaños del Pilar de la Roca (Stone Hashira) y el cazador de demonios más fuerte de la generación actual en la serie de anime y manga “Kimetsu no Yaiba”.

En el cartel de estilo teatral se puede apreciar al Pilar de la Roca en una versión chibi muy tierna, llevando una pequeña corona dorada mientras posa en un escenario iluminado que destaca la fecha de su cumpleaños.

Gyomei Himejima luce su uniforme oscuro de cazador de demonios con su característico chaleco verde oliva y posa sonriente con los brazos cruzados. En el fondo se aprecia un arco decorativo que emula la entrada de un teatro clásico y que está adornado con bombillas de luz amarillas brillantes y un telón de fondo rojo carmesí.

Este personaje posee la mayor fuerza física de todo el Cuerpo de Cazadores de Demonios sin usar habilidades especiales, así que será clave en el enfrentamiento contra Kokushibo en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Esta imagen corresponde a un póster oficial de cumpleaños de estilo teatral y de feria vintage, diseñado por el estudio ufotable para celebrar a Gyomei Himejima de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

LA TRADICIÓN DE CUMPLEAÑOS DE “DEMON SLAYER”

Esta no es la primera vez que Ufotable comparte este tipo de ilustraciones. Se trata de una tradición anual de celebrar el cumpleaños de cada personaje principal de “Kimetsu no Yaiba”.

Muichiro Tokito (Pilar de la Niebla) también fue protagonista de un afiche de cumpleaños el pasado 8 de agosto. Por su parte, Tanjiro Kamado recibió una el 14 de julio, mientras que Mitsuri Kanroji (Pilar de Amor) tuvo su póster estilo chibi el 1 de junio.

La ilustración conmemorativa oficial lanzada para celebrar el cumpleaños de Mitsuri Kanroji, el Pilar del Amor del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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